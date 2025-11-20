 Aller au contenu principal
BNP Paribas relève son objectif de ratio CET1 pour 2027
20/11/2025

Le logo de BNP Paribas

Le logo de BNP Paribas

BNP Paribas a relevé jeudi à la hausse son objectif de ratio CET1, un indicateur clef, désormais fixé à 13% à l’horizon 2027 contre 12,5% précédemment, citant l’amélioration de la profitabilité, la croissance modérée des actifs pondérés et l’accélération des cessions d’actifs.

La première banque française en termes de capitalisation boursière a déclaré qu'elle déciderait à la fin de chaque année du montant des capitaux dépassant le nouvel objectif qui serait reversé aux actionnaires.

Le groupe a également indiqué avoir reçu l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE) pour procéder à un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros, qu'il prévoit de lancer en novembre 2025.

Le ROTE est confirmé à 13% en 2028, en hausse de +210 points de base par rapport à 2024 et BNP Paribas dit viser une amélioration continue de son coefficient d’exploitation à 61% en 2026 et 58% en 2028, selon un communiqué.

"Les mesures annoncées aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité de notre stratégie et préparent le plan 2027-2030", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas.

"Elles reposent sur des leviers de croissance déjà activés pour renforcer notre profil de rentabilité, tout en restant à l’écoute de nos actionnaires grâce à une politique de distribution attractive et disciplinée", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Mara Vîlcu, avec la contribution de Dimitri Rhodes, édité par Augustin Turpin)

