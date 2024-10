BNP Paribas relégué à la dernière place du CAC 40 après ses résultats

(AOF) - Si BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net trimestriel conforme aux attentes, certains analystes anticipaient une meilleure performance de la banque de financement et d'investissement, étant donné les bons résultats de ses concurrentes dans ces métiers. En Bourse, l'action BNP Paribas (-5,40% à 61,96 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice CAC 40, dans l'ombre de Société Générale, dont l'action bondit de plus de 10%.

Le résultat net, part du groupe, a augmenté de 5,9% à 2,868 milliards d'euros, en comparaison avec un consensus s'élevant à 2,86 milliards d'euros. Le coût du risque est ressorti à 729 millions d'euros contre 734 millions d'euros un an plus tôt et un consensus de 759 millions d'euros. Dans le même temps, les revenus ont progressé de 2,7% à 11,941 milliards d'euros.

"Franchement, nous nous attendions à mieux, notamment en ce qui concerne la banque de financement et d'investissement où la performance en termes de revenus, bien qu'en hausse de 9% par rapport à l'année précédente, fait suite à des résultats plus solides d'autres banques, qui ont placé la barre plus haut", explique Jefferies. La division a généré 4,247 milliards d'euros de produit net bancaire.

S'agissant des activités de marché, qui font partie de cette division, UBS a été favorablement surpris par le courtage FICC (taux, crédit, changes et matières premières) et déçu par le courtage actions.

Le premier a enregistré une croissance de 11,8% à 1,2 milliard d'euros, bénéficiant notamment d'une "une très bonne performance en particulier dans la région Amériques et dans les marchés primaires". Le marché anticipait 1,06 milliard. Le second a vu ses revenus augmenter de 13,2% à 820 millions d'euros, tirés "par les activités Prime Services en particulier dans les régions Amériques et Asie Pacifique". Les analystes ciblaient 918 millions d'euros.

BNP Paribas a terminé le trimestre avec un ratio de fonds propres durs de 12,7%, en repli de 30 points de base sur le trimestre. Cet indicateur de solidité financière est inférieur de 20 points de base au consensus.

Objectifs 2024 confirmés

"Nous restons concentrés sur la poursuite de notre développement dans la durée, avec notamment le projet d'acquisition d'Axa IM, initiative majeure qui repositionne stratégiquement IPS ( Investment & Protection Services) au sein du groupe", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général.

Fort de ses résultats au troisième trimestre 2024, BNP Paribas a confirmé sa trajectoire 2024 : revenus en croissance de plus de 2% par rapport aux revenus 2023 (46,9 milliards d'euros), effet de ciseaux positif, coût du risque inférieur à 40 points de base et résultat net part du groupe supérieur au résultat net distribuable 2023 (11,2 milliards d'euros).

