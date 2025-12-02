BNP Paribas rejoint un consortium de dix banques européennes pour lancer un stablecoin adossé à l'euro
02/12/2025
Une entité dédiée, Qivalis, a été créée aux Pays-Bas et a entamé une demande d'agrément d'établissement de monnaie électronique auprès de la Banque centrale néerlandaise.
L'initiative vise à renforcer l'innovation et la sécurité des paiements numériques en Europe, dans un contexte de diversification rapide des usages et du développement des solutions blockchain. Le projet ambitionne également d'offrir une alternative européenne aux stablecoins libellés en dollars, contribuant à l'autonomie stratégique du continent dans les paiements.
BNP Paribas participera à la construction d'écosystèmes de paiements 'on-chain', en travaillant avec ses clients entreprises pour identifier des cas d'usage concrets et conformes aux exigences réglementaires.
Qivalis prépare le lancement opérationnel du stablecoin pour le second semestre 2026.
Les valeurs bancaires signent d'ailleurs les plus fortes progression du CAC 40 ce midi avec +1,7% pour Société Générale et BNP Paribas et +1,4% pour Crédit Agricole.
Valeurs associées
|74,8000 EUR
|Euronext Paris
|+1,85%
