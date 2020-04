BNP Paribas REIM Italie nomme un responsable de la gestion de fonds

(NEWSManagers.com) -

BNP Paribas REIM Italy SGR a nommé Enrico Pace responsable de la gestion de fonds. L' intéressé coordonnera les activités de la gestion de fonds sous la direction du directeur général et administrateur délégué, Dominique Jones.

Enrico Pace vient de Kryalos, une boutique italienne spécialisée dans la gestion immobilière, où il était directeur exécutif. Il y gérait des fonds value added, core+ et core pour plus de 1,5 milliard d' euros. Avant, il a travaillé chez Coima SGR et GE Capital Real Estate.