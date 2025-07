BNP Paribas REIM et QC SPA of Wonders signent un partenariat dans l'hôtellerie

(AOF) - BNP Paribas REIM, société de gestion active sur le marché immobilier et appartenant au groupe BNP Paribas, et QC Spa of Wonders, société leader dans le secteur du bien-être, gérant une chaîne de spas et d'hôtels sous enseigne en Italie, en France et aux États-Unis, ont annoncé la signature d'un partenariat.

BNP Paribas REIM a annoncé son intention d'accroître sa présence dans les secteurs de l'hôtellerie et du bien-être, où elle est active depuis plus de 10 ans. La société gère actuellement environ 1 milliard d'euros d'actifs immobiliers dans ces secteurs en Europe, notamment au travers d'établissements de loisirs et de son fonds d'hôtellerie de plein air, Plein Air Property Fund 1, en partenariat avec l'un des principaux acteurs du marché.

Pour QC Spa of Wonders, ce partenariat permettra d'accélérer les plans de développement de la société. QC exploite actuellement 12 spas et hôtels, avec quatre nouvelles ouvertures prévues en Italie dans les années à venir et plusieurs initiatives en préparation en Europe et aux États-Unis.