BNP-Paribas : referme le 'gap' des 94,52E puis retombe sous 91,5E
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 10:05
L'objectif suivant sera le comblement du "gap" des 85,15E du 7 avril, puis le retracement de la MM200 qui gravite vers 81,5E.
Valeurs associées
|91,650 EUR
|Euronext Paris
|-1,71%
A lire aussi
-
Le constructeur automobile Stellantis a annoncé vendredi qu'il envisageait de renforcer son alliance avec le groupe chinois Leapmotor pour qu'il produise des voitures Leapmotor dans deux usines espagnoles Stellantis ainsi qu'un SUV Opel en coproduction, et devienne ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en repli vendredi face au regain d'incertitudes et de tensions au Moyen-Orient, qui a freiné la baisse des prix du pétrole. Après une demi-heure d'échanges, Paris et Francfort reculaient au même rythme (-0,90%), Londres perdait ... Lire la suite
-
"Faites vos jeux, rien ne va plus!". Fraichement formés, 45 croupiers attendent de se lancer dans l'arène: mardi à Paris ouvre le Partouche Casino Club, le plus grand club de jeux de la capitale - avec le feu vert des autorités. En février, l'expérimentation parisienne ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, vendredi: - L'Irak rejette des accusations américaines contre un haut responsable Bagdad a rejeté les accusations américaines à l'encontre du vice-ministre irakien du Pétrole selon lesquelles ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer