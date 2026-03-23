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BNP Paribas : pulvérise le support des 84E du 9 mars, bascule sous 80E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:24

BNP Paribas s'enfonce sous le support des 84E du 9 mars (et ex-zénith historique du 15 août 2025) ce qui valide un signal baissier, confirmé sous 82E(MM100) puis 80E (MM 200... l'inversion de tendance devient moyen terme).
Le titre entame une consolidation en direction du "gap" des 78,53E du 13 décembre) : les pressions vendeuses pourraient conduire le titre vers un comblement du "gap" des 76,53E du 8 décembre 2025.

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