BNP Paribas : pulvérise le support des 84E du 9 mars, bascule sous 80E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:24
Le titre entame une consolidation en direction du "gap" des 78,53E du 13 décembre) : les pressions vendeuses pourraient conduire le titre vers un comblement du "gap" des 76,53E du 8 décembre 2025.
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