BNP Paribas publie rapport des commissaires aux comptes sur émissions d’actions et valeurs mobilières

* BNP Paribas a publié rapport des commissaires aux comptes de Deloitte & Associés, Ernst & Young et Autres sur émissions d’actions et diverses valeurs mobilières liées aux résolutions 18, 19, 20, 24 de l’AG du 12 mai 2026, daté 17 avril 2026. * Audit centré sur vérification contenu du rapport du conseil d’administration relatif aux délégations d’émission, incluant modalités de détermination du prix d’émission des titres de capital. * Principaux points relevés: absence d’observation sur modalités de détermination du prix d’émission au titre des résolutions 19 et 24, sous réserve examen ultérieur des conditions des émissions. * Point critique: impossibilité de se prononcer sur éléments de calcul du prix pour résolutions 18 et 20, le rapport du conseil ne précisant pas ces modalités. * Conclusion: aucune opinion sur conditions définitives des émissions, donc aucune opinion sur suppression du droit préférentiel de souscription envisagée dans résolutions 19 et 24. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BNP Paribas SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/BF0D40D985ADCEA77E43881D9625093A397391A6