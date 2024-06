BNP Paribas : projet de partenariat stratégique dans les paiements avec BPCE

(AOF) - Via leur projet de partenariat stratégique, BNP Paribas et BPCE souhaitent franchir une nouvelle étape majeure dans les paiements en se dotant ensemble de la meilleure technologie en matière de processing paiements pour les porteurs et commerçants. Ce processeur aura vocation à traiter l’ensemble des paiements par carte en Europe des deux groupes bancaires, soit 17 milliards de transactions, et pourra également s’adresser à d’autres banques. Ils précisent qu’il serait ainsi le n°1 des processeurs en France et l’ambition des 2 groupes est de le placer parmi le top 3 des processeurs en Europe.

Le partenariat s'accompagne d'un accord d'exclusivité entre BNP Paribas et BPCE portant sur la création d'un modèle opérationnel cible sous la forme d'une joint-venture.