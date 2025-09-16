BNP Paribas précise son objectif de résultat net 2025 après un T2 solide

Le logo de BNP Paribas est visible devant un bâtiment de la banque à Paris

BNP Paribas a déclaré mardi préciser son objectif de résultat net, attendu supérieur à 12,2 milliards d’euros en 2025, et a confirmé sa trajectoire de croissance du ROTE de 12% en 2026, la banque française citant des performances opérationnelles "solides" au deuxième trimestre et la bonne dynamique de croissance enclenchée en 2025.

"Grâce à la mobilisation de nos équipes et à la puissance de nos plateformes, nous accélérons en amont de notre prochain plan stratégique 2027-2030 qui sera présenté début 2027", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur directeur général de BNP Paribas, cité dans un communiqué.

Le nouveau plan moyen terme 2027-2030 sera présenté intégrera l’ambition d’atteindre 13% de ROTE en 2028 et un ratio de CET1 phased-in à 12,5% d’ici fin fin 2027, précise le communiqué.

BNP Paribas souligne notamment les gains de part de marché déjà réalisés par son pôle de banque d'investissement (CIB), "une plateforme à forte valeur ajoutée et un puissant moteur de croissance".

"Fort de notre modèle diversifié et intégré, nous sommes parfaitement positionnés pour continuer d’accompagner les besoins de financement de l’économie", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé.

Le groupe ajoute qu'il apportera des compléments concernant son acquisition d’AXA IM à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre de BNP.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)