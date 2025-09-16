Les patrons français confiants dans les bénéfices de l'IA, selon un nouvel indicateur

( AFP / JOEL SAGET )

Les dirigeants d'entreprises français ont un niveau de confiance élevé dans les bénéfices de l'intelligence artificielle (IA), avec un score de 66 sur 100, selon un indicateur dont le groupe Expleo lance la première édition mardi.

Le groupe international spécialisé dans l'ingénierie, la technologie et le conseil, lance l'Expleo AI Pulse, un indice mensuel destiné à évaluer la confiance des dirigeants d'entreprises dans l'IA.

Le score de 66/100 mis en évidence par cette première édition montre "un solide climat de confiance des dirigeants d'entreprises françaises envers les bénéfices de l'IA", selon le communiqué.

Basé sur une enquête menée auprès de plus de 200 dirigeants français, ce baromètre repose sur cinq questions-clés explorant les sentiments d'enthousiasme, de confiance, d'inquiétude et d'assurance vis-à-vis de l'IA. L'échelle de l'indice va de 0 (très inquiet) à 100 (très confiant).

Parmi les principaux enseignements de cette édition, 76% des dirigeants se disent confiants dans la capacité de leur entreprise à utiliser l'IA avec succès et 78% croient possible une utilisation éthique de ces technologies, tandis que 27% des répondants se déclarent "très enthousiastes" quant aux opportunités offertes par l'IA.

Sur le plan réglementaire, 46% des dirigeants considèrent que la législation européenne favorisera une utilisation éthique de l'IA, mais 26% reconnaissent ne pas connaître ces règles actuellement.

Malgré cet optimisme, les dirigeants restent partagés sur les impacts concrets de l'IA sur leur activité: 34% expriment des craintes, tandis que 37% déclarent n'avoir aucune inquiétude.

En revanche, 69% saluent les opportunités que l'IA offre à leur entreprise, et 63% estiment qu'elle constitue un bénéfice réel.

Ce nouvel indice mensuel est réalisé pour Expleo par l'institut Opinium.

L'enquête a été menée en août auprès de plus de 200 dirigeants français, dans le cadre d'un panel de 600 répondants répartis entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.