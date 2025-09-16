 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les patrons français confiants dans les bénéfices de l'IA, selon un nouvel indicateur
information fournie par Boursorama avec AFP 16/09/2025 à 10:00

( AFP / JOEL SAGET )

( AFP / JOEL SAGET )

Les dirigeants d'entreprises français ont un niveau de confiance élevé dans les bénéfices de l'intelligence artificielle (IA), avec un score de 66 sur 100, selon un indicateur dont le groupe Expleo lance la première édition mardi.

Le groupe international spécialisé dans l'ingénierie, la technologie et le conseil, lance l'Expleo AI Pulse, un indice mensuel destiné à évaluer la confiance des dirigeants d'entreprises dans l'IA.

Le score de 66/100 mis en évidence par cette première édition montre "un solide climat de confiance des dirigeants d'entreprises françaises envers les bénéfices de l'IA", selon le communiqué.

Basé sur une enquête menée auprès de plus de 200 dirigeants français, ce baromètre repose sur cinq questions-clés explorant les sentiments d'enthousiasme, de confiance, d'inquiétude et d'assurance vis-à-vis de l'IA. L'échelle de l'indice va de 0 (très inquiet) à 100 (très confiant).

Parmi les principaux enseignements de cette édition, 76% des dirigeants se disent confiants dans la capacité de leur entreprise à utiliser l'IA avec succès et 78% croient possible une utilisation éthique de ces technologies, tandis que 27% des répondants se déclarent "très enthousiastes" quant aux opportunités offertes par l'IA.

Sur le plan réglementaire, 46% des dirigeants considèrent que la législation européenne favorisera une utilisation éthique de l'IA, mais 26% reconnaissent ne pas connaître ces règles actuellement.

Malgré cet optimisme, les dirigeants restent partagés sur les impacts concrets de l'IA sur leur activité: 34% expriment des craintes, tandis que 37% déclarent n'avoir aucune inquiétude.

En revanche, 69% saluent les opportunités que l'IA offre à leur entreprise, et 63% estiment qu'elle constitue un bénéfice réel.

Ce nouvel indice mensuel est réalisé pour Expleo par l'institut Opinium.

L'enquête a été menée en août auprès de plus de 200 dirigeants français, dans le cadre d'un panel de 600 répondants répartis entre la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

IA: Intelligence artificielle

1 commentaire

  • 10:53

    Bonjour
    Article sans intérêt

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    Royaume-Uni: le marché du travail pénalisé par une activité économique au ralenti
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 11:21 

    Le taux de chômage au Royaume-Uni est resté à son sommet en quatre ans, à 4,7%, pour les trois mois achevés fin juillet, dans un marché du travail pénalisé par une économie au ralenti, selon les chiffres de l'Office national des statistiques (ONS) mardi. Le chiffre ... Lire la suite

  • ( AFP / ANDREAS SOLARO )
    Italie: l'inflation en août confirmée à 1,6% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 11:20 

    L'inflation en Italie a légèrement baissé sur un an en août, à 1,6%, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat), en confirmant sa première estimation du 29 août. L'inflation dans la péninsule s'élevait à 1,7% sur un an en juillet, déjà en dessous ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Wendel se déleste d'une nouvelle tranche d'actions Bureau Veritas
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 11:18 

    La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la cession de 23,3 millions d'actions du groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas , portant sa participation à 21,4% du capital, contre 26,5% auparavant. Le montant total de la cession s'élève ... Lire la suite

  • NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.09.2025 11:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank