 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 901,48
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La Bourse de Paris prudente avant la Fed
information fournie par AFP 16/09/2025 à 10:09

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

La Bourse de Paris évolue en repli mardi, à l'entame des deux jours de réunion du comité monétaire de la banque centrale américaine (FOMC), le marché anticipant une première baisse des taux d'intérêt de la puissante institution américaine.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 22,04 points (-0,28%) à 7.874.89 points vers 09H40. Lundi, il a gagné 71,69 points (+0,92%), à 7.896,93 points.

Les investisseurs s'attendent à ce que la banque centrale américaine procède à une baisse de 25 points de base (-0,25%) de ses taux d'intérêt, qui sont dans une fourchette comprise entre 4,25% et 4,50% depuis décembre 2024.

L'issue de la réunion sera connue mercredi soir et le discours du président de l'institution monétaire américaine "sera scruté mot à mot pour savoir si le cycle de baisse est ponctuel ou s'il ouvre la voie à une série de coupes", résume John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank, dans une note.

Les investisseurs seront aussi très attentifs à l'actualisation des anticipations de court et moyen termes des membres de la Fed en matière d'évolution des taux.

Le mandat du président de la Fed, Jerome Powell, est clair: fixer les taux d'intérêt de façon à ce que l'inflation reste stable (autour de 2%) et que le plein-emploi soit assuré aux Etats-Unis. Or, le marché de l'emploi se fragilise mais l'inflation demeure au-dessus de l'objectif de 2%, rendant l'équilibre entre les deux éléments difficile à trouver.

Pour autant, "le marché du travail américain s'avère bien plus faible que ce que les marchés anticipaient" et "cette détérioration est la principale raison pour laquelle la Fed devrait à nouveau réduire ses taux", marquant "un changement de priorité pour ce double mandat de la Fed", estime Carlos de Sousa, gérant de portefeuille de Vontobel.

C'est aussi sans compter sur la très forte pression politique que reçoit la banque centrale américaine de la part du président Donald Trump qui réclame à cor et à cri des baisses de taux depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier.

Jerome Powell est "pris en étau entre la pression politique de la Maison-Blanche, les attentes des investisseurs et le scepticisme" des présidents des antennes régionales de la banque centrale américaine, en désaccord sur l'ampleur des baisses des taux auxquelles l'institution monétaire devrait procéder, explique M.Plassard.

Le taux d'emprunt français au-dessus de l'italien

Sur le marché obligataire, le taux de l'emprunt français à dix ans évoluait à 3,47% vers 09h40, après avoir clôturé la veille à 3,48%, "au-dessus de son équivalent italien pour la première fois depuis 1999" qui, lui, a terminé à 3,47%, soulignent les économistes de Deutsche Bank. Ce dernier évoluait à 3,47% vers 09H40.

Euronext CAC40

Valeurs associées

BNP PARIBAS
80,5000 EUR Euronext Paris +0,21%
DEUTSCHE BANK
31,565 EUR XETRA -1,10%
EURONEXT
138,0000 EUR Euronext Paris -0,29%
VONTOBEL HOLDING
61,400 CHF Swiss EBS Stocks -0,16%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BAE Systems plc : Achat du turbo PUT Société Générale 68G9S (68G9S)
    BAE Systems plc : Achat du turbo PUT Société Générale 68G9S (68G9S)
    information fournie par Zonebourse 16.09.2025 11:23 

    (Zonebourse.com) Après le rebond de ces dernières séances, le titre BAE Systems plc revient au contact de la zone de résistance des 1982 GBX. Cette zone de cours pourrait susciter de nouveaux dégagements et renvoyer le titre sur les 1800 GBX, première zone de soutien ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Wendel se déleste d'une nouvelle tranche d'actions Bureau Veritas
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2025 11:18 

    La société d'investissement Wendel a annoncé mardi la cession de 23,3 millions d'actions du groupe français d'inspection et de certification Bureau Veritas , portant sa participation à 21,4% du capital, contre 26,5% auparavant. Le montant total de la cession s'élève ... Lire la suite

  • NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    NOKIA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 16.09.2025 11:06 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Un trader vu de dos (Crédits: Adobe Stock)
    3 actions françaises à trader en Bourse en ce moment
    information fournie par Café de la Bourse 16.09.2025 11:00 

    Les tensions politiques et économiques en France sont susceptibles de créer une forte volatilité sur certaines grandes valeurs cotées en Bourse. Des actions comme Vinci, Engie et Air France-KLM risquent fort de se retrouver au cœur de l'attention des traders, chacune ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank