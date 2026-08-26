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BNP Paribas pourrait investir dans Techcombank au Vietnam, selon Reuters
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 08:24
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BNP Paribas et le sud-coréen KB Kookmin Bank seraient en discussions distinctes en vue d'acquérir une participation d'au moins 15% dans Techcombank, présentée comme la troisième plus grande banque privée du Vietnam par le total des actifs, selon Reuters, qui cite deux sources.

Le média souligne que cette possible transaction, qui pourrait s'élever à 2 MdsUSD, "offrirait au candidat retenu un accès privilégié au marché bancaire vietnamien en pleine expansion" et permettrait à Techcombank de bénéficier d'un partenaire stratégique étranger.

Toujours selon ses sources, Reuters rapporte qu'aucun accord formel n'a été conclu, qu'il n'est pas certain que les discussions aboutissent à une transaction et que Techcombank ne choisirait probablement qu'un seul des deux candidats.

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