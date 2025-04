BNP Paribas: point sur le projet d'acquisition d'AXA IM information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Faisant un point sur son projet d'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM), BNP Paribas Cardif indique que la BCE a récemment fait part de son interprétation relative au traitement prudentiel pour les acquisitions d'entreprises de gestion d'actifs.



Si cette interprétation devait être retenue in fine, l'impact de l'opération sur son ratio CET1 serait d'environ -35 point de base, et le retour sur le capital investi serait de plus de 14% en année 3 et de plus de 20% en année 4.



En conséquence, dans cette interprétation, les objectifs globaux de rentabilité du groupe bancaire comme sa trajectoire de croissance ne seraient pas modifiés, ni sa trajectoire de fonds propres et de ratio CET1.



Les modalités retenues par BNP Paribas pour traiter cette opération au plan prudentiel seront communiquées au moment du closing de l'opération (attendue début juillet), à l'issue d'échanges encore en cours avec les autorités de supervision sur ce sujet.





