BNP Paribas, Pernod Ricard, Seb, TotalEnergies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air Liquide

Air Liquide a pris la décision finale d'investissement pour débuter la construction d'ELYgator, un électrolyseur de 200 MW dans le port de Rotterdam. Comme annoncé en février dernier, le groupe français investira plus de 500 millions d'euros pour construire, détenir et exploiter cet électrolyseur qui alimentera notamment la plateforme industrielle de TotalEnergies dans le cadre d'un contrat à long terme. Le projet ELYgator produira 23 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an, réduisant ainsi jusqu'à 300 000 tonnes les émissions de CO2 par année d'exploitation.

Akwel

L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourds livrera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT signalera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Aubay

Au deuxième trimestre 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 132,8 millions d'euros, en croissance interne de 0,7%. " La France dépasse les attentes, tandis que l'international est conforme au plan de marche ", a commenté l'entreprise de services du numérique. Les revenus en France ont augmenté de 5,3% en données comparables à 72,1 millions d'euros tandis que ceux à l'international ont reculé de 4,4% à 60,7 millions d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 269 millions d'euros, en repli de 1,2% en données comparables.

Beneteau

Le constructeur de bateaux de plaisance annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

BNP Paribas

Première banque française à publier ses comptes du deuxième trimestre, BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net supérieur aux attentes et soutenu par le courtage obligataire. Sur cette période, le résultat net a reculé de 4% à 3,258 milliards d'euros, mais il était attendu à 3,13 milliards d'euros. Le coût du risque est ressorti à 884 millions d'euros (752 millions d'euros au deuxième trimestre 2024), soit 38 points de base des encours de crédit à la clientèle. BNP Paribas souligne qu'il s'agit d'un " niveau qui reste modéré sur l'ensemble des activités, avec un effet de base au 2T24 ".

Carrefour

Le géant de la distribution livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Dassault Systèmes

Au deuxième trimestre, Dassault Systèmes a enregistré une baisse de 1% de son bénéfice par action ajusté à 0,30 euro. Il a progressé de 4% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a par ailleurs connu un repli de 0,7 point sa marge opérationnelle ajustée à 29,3%. Le groupe évoque un impact négatif de 50 points de base lié aux taux de change.

Exail Technologies

Exail Technologies a généré une très forte croissance au deuxième trimestre 2025 tant en termes de revenus que de prises de commandes. " L'accélération des programmes de robotique maritime et la hausse des livraisons de systèmes de navigation constituent les deux grands moteurs de la croissance du chiffre d'affaires " , souligne l'entreprise de défense de haute technologie. Les prises de commandes ont atteint 125 millions d'euros, en progression de +51%. Les revenus ont grimpé de 52% à 126 millions d'euros.

ID Logistics

ID Logistics a enregistré un chiffre d'affaires de 893,9 millions d'euros au deuxième trimestre 2025, en progression de 14,3%. Retraitée d'un effet de change globalement défavorable sur cette période, la croissance est de 16,5% par rapport au deuxième trimestre 2024, alors que la base de comparaison était particulièrement élevée (+16% au deuxième trimestre 2024). Sur ce trimestre, le groupe observe notamment une activité très soutenue en France (27% du chiffre d'affaires du groupe) avec une croissance de 15,9% dans le prolongement du fort rebond observé depuis le quatrième trimestre 2024.

Interparfums

Le chiffre d'affaires d'Interparfums au deuxième trimestre a atteint 211 millions d'euros, en hausse de 0,7 % à taux de change courants et 3,3 % à taux de change constants par rapport au deuxième trimestre 2024. " Si les multiples perturbations géopolitiques du printemps ont amplifié l'attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés, l'activité d'Interparfums est restée solide entre avril et juin, notamment aux États-Unis, avec une croissance des ventes de 9% sur les trois mois. " a précisé la société.

Ipsos

Ipsos a dévoilé des résultats semestriels marqués par le retour à la croissance organique au deuxième trimestre. Le résultat net part du groupe s'est établi à 53 millions d'euros contre 82,48 millions d'euros, un an auparavant à la même époque. Sur la même période, la marge opérationnelle est ressortie à 8,3 % contre 10% au premier semestre 2024. Le spécialiste des études de marché anticipe " une amélioration significative de la profitabilité au second semestre, liée d'une part à l'accélération de la croissance et d'autre part au plein effet des mesures prises pour ajuster ses coûts ".

Lagardère

Le groupe précisera ses résultats du premier semestre.

Louis Hachette

Le groupe livrera ses résultats du premier semestre.

LVMH

Le géant du luxe annoncera ses résultats du premier semestre .

Michelin

Le fabricant de pneumatiques précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Pernod Ricard

Pernod Ricard annonce la signature par Pernod Ricard India Private Limited d'un accord définitif de cession de la division Imperial Blue à Tilaknagar Industries, acteur majeur du marché indien des spiritueux. L'opération, qui reste soumise à l'approbation de la commission de la concurrence indienne, devrait être finalisée dans les prochains mois. Une fois finalisée, la transaction devrait contribuer de manière significative et immédiate à l'amélioration de la marge opérationnelle et à la croissance du chiffre d'affaires de Pernod Ricard India.

Pierre et Vacances

Le spécialiste du tourisme de proximité dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Seb

Seb a dévoilé des résultats dégradés au premier semestre qui s'accompagnent de perspectives revues à la baisse. Le résultat net part du Groupe s'affiche à 1 million d'euros contre 100 millions à fin juin 2024. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'élève à 119 millions d'euros en retrait de 51%. La marge opérationnelle s'affiche à 3,2% des ventes contre 6,5% l'année précédente. Le chiffre d'affaires du spécialiste du petit électroménager s'élève à 3,74 milliards d'euros, en croissance organique de 0,6%.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a enregistré au deuxième trimestre une perte nette de 97 millions de dollars contre un profit de 353 millions de dollars, un an plus tôt à la même époque. Le fabricant de semi-conducteurs a également essuyé une perte d'exploitation de 133 millions de dollars contre bénéfice de 375 millions de dollars au deuxième trimestre 2024. Il précise que la " perte d'exploitation inclut 190 millions de dollars en dépréciations, charges de restructuration et autres coûts liés au redéploiement de l'outil de production pour le trimestre. "

TotalEnergies

Au premier semestre 2025, TotalEnergies a publié des résultats en repli. Le résultat net ajusté a reculé de 21% à 7,8 milliards de dollars. Le résultat net par action dilué a baissé de 18% à 3,41 dollars. L'Ebitda ajusté a diminué de 11% à 20,2 milliards de dollars. Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs se replie de 16% à 9,18 milliards de dollars. La marge brute d'autofinancement (CFFO) recule de 15% à 13,6 milliards de dollars. Sur ce semestre, la production d'hydrocarbures a été de 2 531 milliers de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 3% sur un an.

Valeo

L'équipementier automobile diffusera ses résultats du premier semestre.