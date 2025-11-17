BNP Paribas pénalisé par la dégradation de Deutsche Bank
Vers 10h15, l'action du premier groupe bancaire français recule de 0,5% tandis que le CAC recule d'environ 0,1% dans le même temps.
Dans une note diffusée ce matin, les analystes de Deutsche Bank expliquent s'inquiéter des conséquences du litige au Soudan, un dossier qui fait selon eux planer un risque sur l'évolution du cours de Bourse de l'établissement financier.
Selon leurs calculs, l'affaires a déjà eu pour effet d'effacer quelque huit milliards d'euros de capitalisation en l'espace de quatre semaines, entraînant une sous-performance de 16% du titre par rapport au secteur bancaire européen.
Deutsche Bank estime que les fondamentaux de BNP restent solides, mais juge que l'ampleur de l'incertitude juridique domine désormais la thèse d'investissement, du fait d'un calendrier 'lointain' en vue d'une éventuelle résolution et des conséquences financières jugées 'imprévisibles'.
Toujours d'après leurs estimations, une amende d'un montant d'un milliard d'euros réduirait d'environ 13 points de base le ratio de solvabilité 'CET1' du groupe, qui dispose déjà selon eux d'un matelas de capital limité comparé à certains concurrents.
Dans son étude, Deutsche explique qu'il juge toujours crédible l'objectif d'un retour sur fonds propres tangibles (ROTE) de 12% en 2026 puis de 13% en 2028, mais à la condition explicite que les risques juridiques redoutés ne se matérialisent pas.
Son objectif de cours est ramené en conséquence de 91 à 78 euros.
Valeurs associées
|68,5700 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
