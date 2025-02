BNP Paribas: partenariat finalisé avec BPCE dans le paiement information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - BNP Paribas et BPCE ont annoncé jeudi avoir finalisé le partenariat stratégique dans le domaine des paiements qu'ils avaient officialisé en juin dernier.



Le projet, qui s'est déroulé conformément au calendrier initialement prévu, va permettre de donner naissance à Estreem, une co-entreprise détenue à parité employant autour de 300 personnes.



Cette nouvelle société va d'abord traiter l'ensemble des paiements par carte réalisés en Europe par les clients de BNP Paribas et du groupe BPCE, soit l'équivalent de 17 milliards de transactions par an.



Avec 30% du volume des paiements par carte en France, Estreem se positionne en tant que numéro un français du 'processing'.



L'objectif consistera ensuite à ouvrir la plateforme à d'autres établissements bancaires à horizon 2028, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises, en la développement sur des marchés européens prioritaires comme la Belgique et l'Italie.



A terme, BNP et BPCE disent vouloir hisser Estreem dans le 'top 3' des principaux processeurs de paiement en Europe.





Valeurs associées BNP PARIBAS 70,17 EUR Euronext Paris -1,09%