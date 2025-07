BNP Paribas: partenariat avec Datrix autour de WellMakers information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - L'italien Datrix a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec BNP Paribas en vue de faire évoluer WellMakers, la plateforme imaginée par le groupe bancaire en faveur du bien-être des salariés.



Aux termes du projet, WellMakers va intégrer les technologies prédictives basées sur l'IA mises au point par Bytek, une filiale de Datrix, avec l'objectif de proposer une expérience personnalisée et pilotée par les données, davantage centrée sur les besoins individuels des utilisateurs.



Au centre de cette évolution se trouve la Bytek Prediction Platform (BPP), un moteur d'IA prédictive capable d'analyser les interactions des utilisateurs pour générer des recommandations stratégiques et ajuster en temps réel l'expérience utilisateur sur le Web et l'application.



La plateforme WellMakers, initialement axée sur le bien-être, s'élargit désormais à d'autres services courants dans les domaines de la santé, du développement personnel, de la mobilité et de la gestion financière.



Lancée en 2020, l'offre vise à permettre aux entreprises de proposer à leurs salariés une offre complète de produits et services bancaires, financiers, d'assurance et de mobilité durable à un tarif préférentiel.



Cette initiative 'à impact positif' est censée être tournée vers la croissance durable et le bien-être des collaborateurs.





