BNP Paribas négocie le rachat d'Axa Investment Managers pour 5,1 milliards d'euros

(AOF) - BNP Paribas a annoncé l'entrée en négociations exclusives avec Axa en vue, d'une part, d'acquérir Axa Investment Managers, représentant environ 850 millards d'euros d'actifs sous gestion et, d'autre part, de nouer un partenariat de long terme pour la gestion d'une large part de ses actifs. Le prix convenu pour l'acquisition et la mise en place du partenariat est de 5,1 milliards d'euros au closing, anticipé pour l'été 2025.

BNP Paribas Cardif, le métier assurance du groupe BNP Paribas, après avoir procédé directement et en propre à l'acquisition envisagée, pourrait déléguer à cette plateforme la gestion de ses actifs d'assurance et d'épargne à hauteur de 160 milliards d'euros.

Le nouvel ensemble ainsi constitué représenterait 1 500 milliards d'euros d'actifs sous gestion et compterait parmi les tout premiers leaders européens du secteur. Le leader européen Amundi affichait 2 156 milliards d'euros d'encours à fin juin.

Plus particulièrement, il deviendrait le leader européen de la gestion d'épargne longue pour les assurances et les fonds de pension avec 850 milliards d'euros d'actifs, en s'appuyant sur des plateformes puissantes de gestion d'actifs cotés et privés.

"La décision de se désengager du secteur de la gestion d'actifs s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à simplifier son modèle d'activité et à se concentrer sur ses activités d'assurance", a expliqué Axa.

"Alors que la consolidation du secteur de la gestion d'actifs s'accélère et que la concurrence s'accroît, le groupe a étudié différentes options pour assurer le développement d'Axa IM, pour simplifier davantage son propre profil d'activités, et développer ses activités d'assurance de façon cohérente avec ses objectifs stratégiques", a ajouté Thomas Buberl, directeur général d'Axa.

"Cette acquisition permettrait également au nouvel ensemble de bénéficier de la position de marché et de l'expertise de l'équipe dédiée aux actifs privés d'Axa IM, facteurs de croissance future auprès des clients institutionnels et particuliers", a expliqué la banque.

"La création, au sein du pôle Investment & Protection Services (IPS) du groupe BNP Paribas, d'un leader européen de la gestion d'actifs en assurance et épargne à long terme, permettrait à IPS de dépasser le seuil de 2 000 milliards d'euros d'actifs confiés par ses clients", a déclaré Renaud Dumora, directeur général adjoint, Investment & Protection Services, BNP Paribas.

Avec un impact d'environ 25 points de base sur le ratio CET1 du groupe BNP Paribas et au terme du processus de rapprochement, le retour sur capital investi attendu de l'opération, dès la troisième année, serait supérieur à 18%.

L'opération envisagée est soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées, en vue d'un accord d'ici la fin de l'année.