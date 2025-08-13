 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BNP Paribas négocie avec Mercedes pour l'acquisition d'Athlon
information fournie par AOF 13/08/2025 à 15:40

(AOF) - Selon Bloomberg, Mercedes serait en négociations avancées avec BNP Paribas dans le but de céder à la banque Athlon, son activité de leasing, dont la valorisation pourrait atteindre 1 milliard d’euros. Le média précise que la transaction pourrait échouer en raison de la présence de plusieurs autres prétendants.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BNP PARIBAS
82,8600 EUR Euronext Paris +1,36%
MERCEDES-BENZ GROUP
52,680 EUR XETRA +0,84%


