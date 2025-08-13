BNP Paribas négocie avec Mercedes pour l'acquisition d'Athlon

(AOF) - Selon Bloomberg, Mercedes serait en négociations avancées avec BNP Paribas dans le but de céder à la banque Athlon, son activité de leasing, dont la valorisation pourrait atteindre 1 milliard d’euros. Le média précise que la transaction pourrait échouer en raison de la présence de plusieurs autres prétendants.
Valeurs associées
|82,8600 EUR
|Euronext Paris
|+1,36%
|52,680 EUR
|XETRA
|+0,84%
