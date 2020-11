Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas n'est pas intéressé pour racheter des agences -CFO Reuters • 03/11/2020 à 14:57









3 novembre (Reuters) - Lars Machenil, le directeur financier de BNP Paribas BNPP.PA , a déclaré mardi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes: * QUE BNP PARIBAS N'EST PAS INTÉRESSÉ POUR RACHETER DES AGENCES * QUE BNP PARIBAS NE VEUT PAS ACCUMULER DE CAPITAL, VERRA COMMENT PROCÉDER DANS LE PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE (Bureau de Paris)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris +6.15%