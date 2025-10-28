BNP Paribas : les provisions et l'intégration d'AXA IM pèsent sur le bénéfice au T3

BNP Paribas BNPP.PA a fait état mardi d'un bénéfice inférieur aux attentes au troisième trimestre, plombé notamment par les charges d'intégration d'Axa IM et par une provision enregistrée pour un "dossier spécifique" au sein de son métier 'Global Markets'.

La première banque française en termes de capitalisation boursière a enregistré une croissance solide pour ses activités de financement et d'investissement, mais inférieure à celle de ses concurrents américains après une période exceptionnelle, marquée par de nombreuses transactions et une forte performance des marchés financiers.

La publication survient par ailleurs alors que BNP Paribas cherche à rassurer les investisseurs sur les retombées d'une décision de justice aux États-Unis, liée à ses activités au Soudan, qui a lourdement pesé sur l'action la semaine dernière.

"Le verdict récemment rendu par un jury, attribuant des dommages-intérêts à trois plaignants individuels, est fondamentalement erroné tant sur le plan des faits que du droit, et doit être infirmé", a déclaré mardi BNP, qui fait appel de la décision du tribunal.

COÛT DE L'INTÉGRATION D'AXA IM

Le résultat net part du groupe (RNPG) est ressorti à 3,04 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre, en-dessous des 3,09 milliards d'euros attendus en moyenne par 16 analystes dans un consensus compilé par BNP Paribas.

Le produit net bancaire a grimpé de 5,3% sur un an pour atteindre 12,6 milliards d'euros, manquant de peu les 12,8 milliards attendus par les analystes.

BNP Paribas a déclaré que les charges d'intégration d'Axa Investment Managers, l'ancienne filiale de gestion d'actifs d'AXA AXAF.PA acquise en juillet, sont estimées à 690 millions d'euros.

Les résultats du troisième trimestre sont les premiers à intégrer l'impact d'Axa IM sur les comptes de BNP Paribas.

Les exigences réglementaires accrues en matière de fonds propres ont également pesé sur les rendements et ont retardé la concrétisation de tous les avantages financiers de l'opération.

Cette opération à 5,1 milliards d'euros visait à développer la branche de gestion d'actifs de BNP Paribas, dans le cadre d'un effort plus large d'équilibrage de ses activités bancaires à forte intensité de capital avec des revenus d'investissement plus stables.

BNP Paribas a évalué mardi les synergies de revenus et de coûts à 550 millions d'euros avant impôts à l'horizon 2029, et a ajouté s'attendre à un retour sur investissement de 18% en 2028 et 22% en 2029 (contre 14% en 2028 et de 20% en 2029 précédemment).

LES REVENUS DES ACTIVITÉS DE LA BFI AUGMENTENT

Le coût du risque, qui mesure l'exposition potentielle au non-remboursement des crédits, a augmenté de 24% sur un an à 905 millions d'euros, en ligne avec les attentes mais tiré par un "dossier spécifique ce trimestre" au sein du métier 'Global Markets' de BNP Paribas. Il n'a pas été précisé quelle était ce dossier.

Le coût du risque pour le métier 'Golbal Markets' est ressorti à 190 millions d'euros, après 11 millions l'année dernière.

Les revenus des activités de la Banque de financement et d'investissement (BFI), moteur de la stratégie d'expansion du directeur général Jean-Laurent Bonnafé, ont augmenté de 4,5% sur un an pour atteindre 4,46 milliards d'euros, en ligne avec les attentes. Les activités de titres à revenu fixe, devises et matières premières (FICC) ont grimpé de 3,7%, également en ligne.

La performance de BNP Paribas reste inférieure à celle de ses concurrents américains, Goldman Sachs GS.N ayant enregistré une hausse de 17% de ses activités FICC et JPMorgan JPM.N un bond de 25% de ses revenus sur les marchés, couvrant les actions et les titres à revenu fixe.

Les revenus d'intérêt de BCEF (Banque commerciale en France), la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse pour les dépôts, ont grimpé de 4,5% sur un an, portés par la hausse des taux.

Le groupe a maintenu son objectif 2025 de résultat net, attendu supérieur à 12,2 milliards d'euros, ainsi que son objectif 2028 de ROTE, prévu à 13%, des perspectives qui dépendent principalement du redressement du bénéfice de la banque commerciale.

