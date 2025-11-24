information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 07:08

BNP Paribas lance son programme de rachat d'actions pour un montant maximum de €1,15 md

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* BNP PARIBAS ANNONCE LE LANCEMENT DE SON PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AU TITRE DE L'EXERCICE 2025 POUR UN MONTANT MAXIMUM DE EUR 1,15 MD

* LE RACHAT DÉBUTERA LE 24 NOVEMBRE 2025

Texte original [https://tinyurl.com/2vyvjxtu]

(Rédaction de Gdansk)