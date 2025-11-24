BNP Paribas lance son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 07:25
Un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable de l'opération. Le rachat débutera ce lundi et les actions acquises dans ce cadre seront annulées.
Pour rappel le groupe bancaire avait mentionné cette opération jeudi dernier, en marge de l'annonce d'un relèvement de son objectif de ratio de fonds propres 'CET1' à horizon 2027 à 13%, contre 12,5% en objectif précédent.
BNP Paribas fournira des mises à jour hebdomadaires sur l'état d'avancement du programme, qui sera exécuté dans les limites de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 13 mai dernier.
Valeurs associées
|70,4700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
