 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 047,00
+0,73%
Indices
Chiffres-clés

BNP Paribas lance son programme de rachat d'actions
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 07:25

A la suite de l'autorisation de la Banque centrale européenne (BCE), BNP Paribas fait part du lancement de son programme de rachat d'actions au titre de l'exercice 2025 pour un montant maximum de 1,15 milliard d'euros.

Un contrat a été conclu avec un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante, chargé par une instruction irrévocable de l'opération. Le rachat débutera ce lundi et les actions acquises dans ce cadre seront annulées.

Pour rappel le groupe bancaire avait mentionné cette opération jeudi dernier, en marge de l'annonce d'un relèvement de son objectif de ratio de fonds propres 'CET1' à horizon 2027 à 13%, contre 12,5% en objectif précédent.

BNP Paribas fournira des mises à jour hebdomadaires sur l'état d'avancement du programme, qui sera exécuté dans les limites de l'autorisation accordée par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 13 mai dernier.

Dividendes

Valeurs associées

BNP PARIBAS
70,4700 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 07:46

    Voila donc l'explication du rebond en bourse de BNP de la semaine derniere

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • conseil investir (Crédits: Unsplash - Mimi Thian)
    Comment investir en tant que jeune investisseur Vs investisseur plus âgé ?
    information fournie par Café de la Bourse 24.11.2025 08:30 

    Capital à investir, horizon d'investissement, expertise et expérience : ce sont les trois principaux éléments qui distinguent les jeunes investisseurs des épargnants plus âgés. Les premiers disposent souvent de peu de moyens financiers, mais d'un atout majeur : ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : La tendance baissière peut reprendre
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 08:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Attendre un test du support
    SODEXO SA : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 24.11.2025 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • CREDIT AGRICOLE : Retour possible sur les supports
    CREDIT AGRICOLE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 24.11.2025 08:22 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank