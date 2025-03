BNP Paribas: la CFDT dénonce "le flou" du plan de développement en France

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le syndicat CFDT de BNP Paribas a dénoncé "le flou et l'imprécision" du plan présenté mercredi pour la France par la direction et demande une expertise externe et indépendante notamment pour évaluer l'impact sur l'emploi.

BNP Paribas a présenté mercredi aux partenaires sociaux un plan de développement pour les trois métiers de sa banque commerciale en France: les filiales dédiées aux entreprises, à la banque privée et à la banque de détail.

Pour la CFDT, un des principaux syndicats de la banque, "le projet présenté par la direction pose les jalons de la destruction du réseau d'agences BNP Paribas, avec la suppression de centaines de postes de direction, des fermetures ou regroupements massifs, la disparition de certains métiers", indique le syndicat dans un communiqué.

Ce projet "anxiogène, dans lequel l'intelligence artificielle prend une grande place, va bouleverser la trajectoire professionnelle et personnelle de milliers de salariés", selon le communiqué qui demande "la mise en place d'une expertise externe et indépendante pour mesurer ses réels impacts sur les conditions et la charge de travail des salariés, le nombre d’agences, les effectifs et les bassins d’emplois menacés à horizon 2030".

"Ce plan vise à accélérer les initiatives de conquête de nos trois métiers et proposer un nouveau modèle pour (la banque de détail) afin d'offrir les meilleurs standards de qualité de service à nos clients. Il mettra la priorité sur l'expertise de nos collaborateurs, qui bénéficieront de formations et de capacités d'actions renforcées, et sur la technologie", a commenté mercredi la direction de BNP Paribas auprès de l'AFP.

La banque n'a pas souhaité avancer de chiffres sur de potentielles fermetures d'agences, mais BNP Paribas compte chaque année 1 milliard d'interactions depuis le mobile et l'application, 40 millions d'interactions par téléphone, contre 1,5 million de rendez-vous en agence.

Le journal Les Échos avait indiqué mi-mars que BNP Paribas prévoyait de réduire d'un tiers son réseau d'agences bancaires en France d'ici à 2030, le ramenant ainsi à un millier d'agences.