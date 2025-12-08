BNP Paribas, L'Oréal, Worldline… les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - BNP Paribas

BNP Paribas a annoncé avoir signé un accord cadre avec Ageas pour la vente de sa participation dans AG Insurance et un partenariat à long terme avec Ageas centré sur l'activité de bancassurrance en Belgique. Via sa filiale d'assurance BNP Paribas Fortis, le groupe bancaire a déclaré céder ses 25% détenus dans AG Insurance à Ageas pour 1,9 milliard d'euros. La finalisation de cette opération est attendue au deuxième trimestre 2026.

Catana Group

Le concepteur et constructeur de navires de plaisance livrera ses résultats annuels 2024-2025.

Derichebourg

Derichebourg a nettement dominé le classement de l'indice SBF 120 vendredi, bondissant de 16,44% à 7,365 euros à la faveur d'une performance annuelle supérieure aux attentes. Le spécialiste du recyclage des métaux a publié, au titre de l'exercice 2024-2025 , un bénéfice net de 122 millions d'euros contre 74,8 millions un an plus tôt après avoir intégré une contribution positive de 42,4 millions d'euros d'Elior (dont il détient 48%). Celui-ci avait publié le mois dernier un bénéfice net annuel de 87 millions d'euros.

Elior Group

Elior Group a annoncé l'acquisition d'un total de 370 200 de ses propres actions lors de la séance du 2 décembre. L'opération a été effectuée à un prix pondéré moyen journalier d'acquisition de 2,6246 euros. Au total, le spécialiste de la restauration collective et des multiservices a dépensé 971 626,92 euros.

L'Oréal

L'Oréal a annoncé ce lundi le renforcement de son partenariat avec le groupe suisse spécialisé dans la dermatologie Galderma en prenant 10% supplémentaires pour détenir ainsi 20% du capital. L'opération a été réalisée auprès d'un consortium mené par le fonds d'investissement EQT comprenant Sunshine SwissCo, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics a dévoilé un amendement à son accord de partenariat avec l'Américain Abbvie sur ABBV-230, un anticorps monoclonal conçu pour traiter l'inflammation chronique sévère, actuellement en phase de développement clinique. Ainsi, OSE Immunotherapeutics va reprendre le contrôle du développement précoce de ce produit, et Abbvie conserve ses droits pour en mener le développement futur et sa commercialisation après la réussite de la phase 1 clinique.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce avoir procédé en date du 3 décembre 2025 à l'annulation de 4 243 098 actions autodétenues achetées sur le marché. A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 495 millions d'actions et le nombre de titres en circulation à 493 millions d'actions contre 497 millions à fin décembre 2024. Un montant de 402 millions d'euros a été alloué par le groupe au rachat de ses propres actions en 2025 (nets des opérations liées à l'actionnariat salarié).

Sensorion

Sensorion annonce que le comité indépendant de surveillance des données a confirmé la sécurité et la tolérance du SENS-501 après l'étude des données de la première partie de l'essai clinique de phase 1/2 Audiogene et soutient sa poursuite. Il s'agit d'un programme de thérapie génique développé par la société pour traiter une forme spécifique de surdité congénitale liée à des mutations du gène OTOF (otoferline). L'étude est menée chez des patients pédiatriques âgés de 6 à 31 mois.

TotalEnergies

TotalEnergies annonce à compter de ce lundi le début de la cotation de ses actions ordinaires sur le New York Stock Exchange en remplacement de la cotation de ses American Depositary Receipts. Ces actions ordinaires sont négociées sous le même ticker " TTE " que celui sur Euronext et que l'ancien ticker des ADR

OVHcloud

OVHcloud a indiqué, dans un communiqué, prendre note de l'annonce de Deep Code SAS, société contrôlée par Miroslaw Klaba, relative à la cession de 3,6 millions d'actions représentant environ 2,4% du capital du groupe. A l'issue de l'opération, Miroslaw Klaba conservera près de 42,5 % du capital et reste un actionnaire stratégique du groupe. Le spécialiste européen du cloud précise que Miroslaw Klaba et le concert Klaba se sont engagés à un lock-up de 180 jours, sous réserve des exceptions habituelles.

Worldline

Worldline a annoncé envisager la cession de PaymentIQ à Incore Invest, une plateforme d'orchestration des paiements, sur la base d'une considération globale de l'ordre de 160 millions d'euros. Si l'opération est réalisée, elle marquera une nouvelle étape dans le recentrage de Worldline sur les activités de paiements en Europe. La transaction permettra de simplifier les opérations, optimiser l'allocation des ressources et de concentrer l'attention des équipes managériales sur les activités de paiements pour les commerçants et les institutions financières.