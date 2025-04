BNP Paribas, Kering, Sanofi, Thales...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Le groupe hôtelier communiquera ses résultats du premier trimestre.

Air Liquide

Air Liquide a confirmé ses perspectives annuelles après avoir enregistré, sur les trois premiers mois de l'année, une hausse de 5,7% en données publiées de son chiffre d'affaires qui a atteint 7,03 milliards d'euros. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an en données comparables. Hors effets de change, d'énergie et de périmètre, les ventes ont progressé de 1,7% sur un an.

Alten

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Bic

Bic a déclaré un repli de 8,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 478,4 millions d'euros. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels a décidé de "modérer ses perspectives 2025", compte tenu de la détérioration de l'environnement macroéconomique. Le groupe ne table plus que sur une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 0% et 3% en 2025 (contre une croissance initialement comprise entre 4% et 6%).

Biosynex

En 2024, l'activité de Biosynex s'est normalisée avec aucun effet de base des produits Covid-19 dont les ventes sont restées stables. Au total, les revenus ont progressé de 9 %, à 101,2 millions d'euros, essentiellement portés par les divisions Pharmacie et Diagnostic USA. En revanche, la perte nette part du groupe s'est aggravée en passant de 36,9 à 43,3 millions d'euros.

BNP Paribas

Première banque française à présenter ses comptes du premier trimestre, BNP Paribas a dévoilé une performance en ligne avec les attentes. Le résultat net part du groupe a reculé de 4,9% à 2,951 milliards d'euros, à comparer avec un consensus de 2,84 milliards d'euros. La banque française explique ce repli " exclusivement " par le niveau élevé des éléments exceptionnels au premier trimestre 2024. Le résultat d'exploitation a augmenté de 0,5% à 3 922 milliards d'euros. Le produit net bancaire a progressé de 3,8% à 12,96 milliards d'euros.

Bureau Veritas

Bureau Veritas a déclaré une hausse organique de 7,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 1,55 milliard d'euros tout en confirmant ses perspectives annuelles. Le spécialiste français de la certification avait indiqué en février dernier anticiper en 2025 "une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d'affaires", ainsi qu'une "marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant", et "des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90%".

Carrefour

Le distributeur livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

CRIT

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires organique de Groupe Crit s'est affaissé de 2,4 % en organique, mais affiche une progression de 31 %, à 766,1 millions d'euros, grâce à l'acquisition de la société italienne Openjobmetis. L'activité Travail temporaire a connu une croissance de 35,5 %, principalement grâce à l'international et à l'intégration d'Openjobmetis, mais est en repli de 3 % en organique corrigée des jours ouvrés.

Dassault Systèmes

Au premier trimestre, Dassault Systèmes a enregistré une hausse de 6% de son bénéfice par action ajusté à 0,32 euro. Il a progressé de 5% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a connu un repli de 0,2 point sa marge opérationnelle ajustée à 30,9%. Les revenus ont progressé de 5% à 1,57 milliard d'euros, dont 1,43 milliard d'euros pour le chiffre d'affaires logiciel, en hausse de 6%. Cette progression a atteint 4% à taux de change constants.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a dégagé un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2025 de 6,848 milliards d'euros, en hausse de 7,3% à taux de change constants et de 8,1% à taux de change courants. Toutes les régions progressent de 9 à 10% à taux de change constants, à l'exception de l'Amérique du Nord, en hausse de 4%. Le segment "Professional Solutions" a enregistré un chiffre d'affaires de 3,236 milliards d'euros, en hausse de 4,4% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires du segment "Direct to Consumer" ressort à 3,612 milliards d'euros, en hausse de 10,1% à taux de change constants.

Eramet

L'entreprise minière et métallurgique a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Fnac Darty

Fnac-Darty a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre qui ressort à 2,31 milliards d'euros, en hausse de 29% en données publiées et quasi stable en données comparables pro forma (-0,6%). "Nous sommes vigilants et saurons rester agiles face à l'évolution de la situation commerciale mondiale, qui devrait avoir un impact limité sur notre activité", a indiqué Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty. Le distributeur présentera le 11 juin son nouveau plan stratégique qui permettra d'inclure Unieuro dans la mise à jour des objectifs moyen terme du groupe.

Genfit

La biotech spécialiste des maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital dévoilera ses résultats annuels.

Grolleau

La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes communiquera ses résultats annuels.

Groupe ADP

Le groupe aéroportuaire précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Guerbet

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

ID Logistics

ID Logistics enregistre un chiffre d'affaires de 867,8 millions d'euros au premier trimestre 2025, en progression de 17,9%. Retraitée d'un effet de change légèrement favorable au cours de ce trimestre, la croissance est de 17,7% à données comparables par rapport au premier trimestre 2024. Le spécialiste européen de la logistique contractuelle affiche un très bon niveau d'activité en France avec un chiffre d'affaires en hausse de 15,8% (27% du chiffre d'affaires total du groupe) dans le prolongement du fort rebond enregistré au quatrième trimestre 2024.

Interparfums

Le fabricant de parfums a dévoilé son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Kering

Le chiffre d'affaires de Kering au premier trimestre 2025 s'élève à 3,9 milliards d'euros, soit un recul de 14% tant en données publiées qu'en comparable. Les ventes de sa marque Gucci s'élèvent à 1,6 milliard d'euros, soit un repli de 24% en données publiées et de 25% en comparable. L'activité dans le réseau en propre est en retrait de 16% en comparable. Les tendances en Asie-Pacifique (-25%) sont en ligne avec celles du quatrième trimestre 2024, tandis que l'Europe de l'Ouest (-13%), l'Amérique du Nord (-13%) et le Japon (-11%) marquent une décélération séquentielle.

Klépierre

Le spécialiste des centres commerciaux a présenté son chiffre d'affaires du premier trimestre.

LDLC

Le spécialiste de la high-tech communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Manitou

Le spécialiste des matériels et des services de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Mersen

L'expert des spécialités électriques et des matériaux avancé signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Michelin

Le fabricant de pneumatiques publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Nexity

Le promoteur immobilier rendra compte de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Orange

Orange a fait part au titre de son premier trimestre d'un EBITDAaL (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location) - son principal indicateur de rentabilité - à 2,48 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes. Le chiffre d'affaires de l'opérateur de télécommunications s'affiche en hausse de 0,6% à 9,91 milliards d'euros, là où le consensus ciblait 9,92 milliards d'euros.

Pierre et Vacances

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Renault

Le constructeur automobile Renault a dégagé au titre du premier trimestre un chiffre d'affaires en croissance de 0,6% à taux de change constants, à 11,68 milliards d'euros, là où les analystes ciblaient 11,71 milliards d'euros. Les ventes du groupe au losange se sont améliorées en volume de 2,9% à 564 980 unités. Les véhicules électrifiés de la marque Renault représentent 61,2 % de ses ventes en Europe, en hausse de 15 points par rapport au 1er trimestre 2024 et en hausse de 6,6 points par rapport au 4ème trimestre 2024.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Samse

Le spécialise dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sanofi

Au premier trimestre, Sanofi a enregistré une augmentation du bénéfice par action des activités de 15,7% à taux de change constants à 1,79 euro. Ce dernier dépasse nettement le consensus s'élevant à 1,67 euro. Sur la même base, le résultat opérationnel des activités a progressé de 18,7% à 2,9 milliards d'euros. Le groupe pharmaceutique a des ventes en progression de 9,7% à 9,895 milliards d'euros. Les ventes de Dupixent ont progressé de 20,3% à 3,48 milliards d'euros contre 3,43 milliards d'euros attendus.

Seb

Le spécialiste du petit électroménager fera part de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Serge Ferrari

Le groupe donnera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Stef

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

STMicroelectronics

STMicroelectronics a enregistré au premier trimestre 2025 un résultat net en baisse de 89,1% à 56 millions de dollars et un résultat d'exploitation en repli de 99,5% à 3 millions de dollars. La marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité, s'est élevée à 33,4 %. Les comptes du fabricant de semi-conducteurs se sont dégradés alors que son chiffre d'affaires net a chuté de 27,3% à 2,52 milliards de dollars.

Thales

Thales a enregistré une croissance organique de 9,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 4,96 milliards d'euros, illustrant la "bonne dynamique" des activités Défense (+15% en organique) et Avionique (+8,4% en organique). Les prises de commandes du groupe accusent en revanche une baisse organique de 27% à 3,77 milliards d'euros. Thales précise être soutenu par la forte visibilité dont la grande majorité de ses activités bénéficient et dispose de perspectives solides à moyen et long termes.

Tikehau

Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Unibail

La foncière commerciale précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vetoquinol

Le laboratoire vétérinaire communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vinci

Le groupe de concessions et de travaux publics dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

VusionGroup

L'ex-SES Imagotag a vu son chiffre d'affaires ajusté bondir de 31 %, à 232,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année. Les revenus tirés des activités logiciels, services et solutions hors étiquettes électroniques (VAS) a augmenté de 71% à 33,3 millions d'euros. Parallèlement, les prises de commandes ont flambé de 94 % par rapport au premier trimestre 2024 à 532 millions d'euros, porté par une forte dynamique aux États-Unis.

Wendel

La société d'investissement publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.