BNP Paribas hisse OVH sur un sommet de 4 ans

BNP a relevé sa recommandation sur OVH à "surperformance", en portant sa recommandation de 7 à 22 euros. Le titre signe un sommet depuis la mi-2022 à la clôture, à 17,36 EUR.
BNP mise sur la demande liée à l'IA et la hausse des prix des serveurs pour soutenir la croissance. Le broker estime que la stratégie GPU d'OVH entre dans une nouvelle phase, encore mal intégrée par le marché. La rareté des capacités IA permet notamment au groupe de relever sensiblement les prix de ses serveurs et de ses GPU.
La banque anticipe une accélération de la croissance organique à 12-13% en 2027-2028, contre 8-9% auparavant. Elle table notamment sur le déploiement de 255 serveurs DGX B300, qui apporteraient 82 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.
Cette montée en puissance pèserait toutefois sur les finances : les investissements représenteraient 44% du chiffre d'affaires en 2027, contre 36% précédemment. Le free cash-flow et le bénéfice par action resteraient ainsi négatifs jusqu'en 2029, avec un risque de ralentissement si OVH devait préserver davantage son bilan.
BNP porte enfin son objectif de cours à 22 euros, contre 7 euros auparavant, via une valorisation par la somme des parties. Le broker souligne néanmoins les risques liés au cash-flow et à un éventuel déploiement plus modéré des GPU.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer