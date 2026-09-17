 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas hisse OVH sur un sommet de 4 ans
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 17:50
Ajouter Boursorama à vos sources

BNP a relevé sa recommandation sur OVH à "surperformance", en portant sa recommandation de 7 à 22 euros. Le titre signe un sommet depuis la mi-2022 à la clôture, à 17,36 EUR.

BNP mise sur la demande liée à l'IA et la hausse des prix des serveurs pour soutenir la croissance. Le broker estime que la stratégie GPU d'OVH entre dans une nouvelle phase, encore mal intégrée par le marché. La rareté des capacités IA permet notamment au groupe de relever sensiblement les prix de ses serveurs et de ses GPU.

La banque anticipe une accélération de la croissance organique à 12-13% en 2027-2028, contre 8-9% auparavant. Elle table notamment sur le déploiement de 255 serveurs DGX B300, qui apporteraient 82 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.

Cette montée en puissance pèserait toutefois sur les finances : les investissements représenteraient 44% du chiffre d'affaires en 2027, contre 36% précédemment. Le free cash-flow et le bénéfice par action resteraient ainsi négatifs jusqu'en 2029, avec un risque de ralentissement si OVH devait préserver davantage son bilan.

BNP porte enfin son objectif de cours à 22 euros, contre 7 euros auparavant, via une valorisation par la somme des parties. Le broker souligne néanmoins les risques liés au cash-flow et à un éventuel déploiement plus modéré des GPU.

Valeurs associées

OVHCLOUD
17,6900 EUR Euronext Paris +7,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 17:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
103,72 -1,78%
CAC 40
8 186,93 +0,57%
2CRSI
28,76 -1,03%
BIOPHYTIS
0,0512 +11,79%
SOITEC
141,7 +1,58%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank