BNP Paribas grimpe, JPMorgan se montre plus optimiste
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 11:58
Le broker rappelle que même si le titre a bien performé l'an dernier ( 36%), il reste très en retard par rapport aux autres valeurs bancaires depuis quatre ans, un écart qui pourrait selon lui se combler avec les mesures prises par l'équipe de direction en vue d'améliorer la profitabilité des activités moins performantes, des initiatives qui pourraient s'accompagner de certaines cessions d'actifs en vue de rassurer le marché quant à sa situation de capital.
Dans sa note, le courtier rappelle que BNP n'a pas encore atteint un ratio de fonds propres "CET1" de 13%, mais fait valoir que l'établissement s'est engagé à retourner à ses actionnaires tout capital excédentaire au-delà de 13%, une nouveauté pour le groupe qui tendait jusqu'ici à privilégier sa croissance externe.
D'après JPMorgan, le marché n'a pas encore intégré le fait que la position de capital ne pose plus de problème, puisque suite à ces cessions d'actifs, le groupe devrait selon lui disposer d'assez de fonds pour couvrir les risques liés aux litiges.
Sachant que le professionnel voit la rentabilité s'améliorer, avec un retour sur fonds propres (ROTE) attendu à 12,7% en 2027, puis à 13% en 2028, il considère que BNP est aujourd'hui la banque "la moins chère d'Europe".
Il relève en conséquence sa recommandation sur le titre de "neutre" à "surpondérer", avec un objectif de cours rehaussé de 89 à 102 euros, ce qui fait apparaître un potentiel haussier de 24%.
A 11h45, le titre gagnait 3,3% et signait au passage les volumes les plus étoffés de l'indice CAC 40, qui avançait au même moment de 0,6%.
Hier, les analystes d'UBS avaient déjà relevé leur recommandation sur la valeur, passant de "neutre" à "achat" avec un objectif de cours porté de 77,4 à 103 euros et ajouté le titre à leur portefeuille de valeurs favorites ("top picks"), là encore en raison de la décote de valorisation affichée par le groupe bancaire.
Le titre gagne déjà 5,4% depuis le début de l'année et près de 10% en un mois.
Valeurs associées
|85,4500 EUR
|Euronext Paris
|+3,58%
