BNP Paribas gagne du terrain, Jefferies positif avant les résultats

BNP Paribas grimpe de 2,2% à 85,4 EUR et figure ainsi dans le peloton de tête du CAC 40, profitant de la détente des rendements obligataires en France, mais aussi de propos favorables de la part de Jefferies en amont de sa publication trimestrielle, prévue le 28 octobre.

Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur BNP Paribas, avec un objectif de cours rehaussé de 135 à 139 EUR, anticipant un résultat net de 3,6 MdsEUR au 3e trimestre 2026, supérieur de 12% au consensus, grâce à des revenus meilleurs que prévu.

"Le 3e trimestre devrait offrir à BNP Paribas une nouvelle occasion de démontrer la solidité de la dynamique de ses revenus, tant dans ses activités bancaires de la zone euro que dans sa banque de financement et d'investissement (CIB)", estime le courtier.

Jefferies prévoit des revenus de 13,8 MdsEUR, soit 2% de plus que le consensus Visible Alpha, tandis que son estimation des coûts est inférieure de 2% au consensus, ce qui contribue significativement à sa prévision de résultat opérationnel supérieure aux attentes du marché.

Le courtier se veut en outre rassurant concernant l'exposition de BNP Paribas à la dette souveraine française, rappelant que la France ne représentait que 10% de son résultat avant impôts en 2025, et considère que le risque pesant sur ses fonds propres reste limité.

"Les investisseurs accueilleraient néanmoins favorablement une actualisation des données relatives aux expositions souveraines à l'occasion de la publication des résultats du 3e trimestre", estime toutefois Jefferies dans sa note de recherche.

En attendant, BNP Paribas profite, à l'instar de Société Générale ( 2,4%), de la détente des rendements obligataires en France (-11 points de base à 4,91% sur l'OAT à 10 ans), consécutive à la décision de Moody's de laisser inchangée sa note sur la dette de la France.

L'agence de notation américaine a en effet maintenu, vendredi soir, sa note "Aa3" sur la France, assortie d'une perspective négative. Les marchés anticipaient pourtant une dégradation de la note française, sur fond de crise politique et de dérapage des finances publiques.