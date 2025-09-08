BNP Paribas fournira des services de conservation et de règlement-livraison à UniCredit

(AOF) - Le métier Securities Services de BNP Paribas a annoncé avoir été mandaté par UniCredit Group pour fournir des services de conservation de titres et de règlement-livraison à ses entités en Italie, en Allemagne et au Luxembourg. " Cette prestation de services s’étend à différents marchés, notamment la conservation locale et mondiale en Italie, en Allemagne et en France, ainsi que la conservation locale en Espagne et en Pologne " précise la banque française.
Valeurs associées
|76,7700 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
|65,450 EUR
|MIL
|+0,82%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC : * ROBINHOOD
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
PARIS (Reuters) -Le tribunal judiciaire de Paris a validé lundi matin lors d'une audience publique une amende de 88,2 millions d'euros proposée par le procureur de la République à l'encontre de Crédit Agricole SA pour solder un litige fiscal lié aux dividendes. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer