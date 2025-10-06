 Aller au contenu principal
BNP Paribas finalise l'acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne
information fournie par AOF 06/10/2025 à 09:10

(AOF) - BNP Paribas a finalisé l'acquisition des activités de banque privée de HSBC en Allemagne. Cette opération, annoncée le 23 septembre 2024, permet à BNP Paribas Wealth Management de se placer parmi les tout premiers acteurs du secteur en Allemagne, portant ses actifs sous gestion cumulés en Allemagne à près de 50 milliards d’euros.

"Cette acquisition est une nouvelle étape cruciale pour BNP Paribas Wealth Management car elle nous permet de plus que doubler notre taille en Allemagne et de rejoindre la première ligue des acteurs allemands locaux",a déclaré Vincent Lecomte, CEO de BNP Paribas Wealth Management.

