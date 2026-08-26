BNP Paribas et KB Kookmin en discussions pour acquérir 15% de Techcombank au Vietnam

par Yantoultra Ngui et Phuong Nguyen

BNP Paribas BNPP.PA et la banque sud-coréenne KB Kookmin Bank discutent séparément de l'acquisition d'au moins 15% de leur concurrent vietnamien Techcombank TCB.HM , dans le cadre d'une transaction dont le montant pourrait atteindre 2 milliards de dollars (1,72 milliard d'euros), selon deux sources.

L'opération, jusqu'ici non révélée, offrirait à son acquéreur un accès privilégié au marché bancaire vietnamien en forte croissance et mettrait fin à la longue quête de Techcombank d'un partenaire stratégique étranger.

Techcombank vise une valorisation équivalente à environ deux fois sa valeur comptable, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel des discussions.

À ce niveau de valorisation, une participation de 15% représenterait environ 2 milliards de dollars, soit une prime d'environ 55% sur le cours actuel. L'action Techcombank recule de 9% depuis le début de l'année à mardi.

KB Kookmin Bank a déclaré ne pas commenter les rumeurs ou spéculations de marché, conformément aux règles sud-coréennes en matière de publication d'informations financières. Les porte-paroles de Techcombank et de BNP Paribas ont refusé de commenter.

Des banques japonaises et sud-coréennes figurent déjà parmi les investisseurs stratégiques de certains des principaux établissements du pays. Le groupe japonais Sumitomo Mitsui Banking Corp 8316.T a ainsi acquis une participation de 15% dans VPBank VPB.HM en 2023.

SECTEUR BANCAIRE EN FORTE CROISSANCE

La réglementation vietnamienne plafonne à 30% la participation étrangère dans la plupart des banques. Chez Techcombank, la part des investisseurs étrangers s'élève actuellement à environ 20,5% et les deux candidats envisagent plusieurs options, notamment le rachat de participations détenues par des actionnaires existants, ont indiqué les sources.

Aucun accord n'a été conclu à ce stade et rien ne garantit que les discussions aboutiront, ont ajouté les sources, précisant que Techcombank ne devrait retenir qu'un seul candidat.

La valorisation demeure le principal obstacle, Techcombank réclamant une prime nettement supérieure à sa valeur de marché actuelle, selon l'une des sources, qui ajoute qu'un investisseur stratégique miserait avant tout sur le potentiel de croissance futur de l'établissement.

Selon les sources, un accord pourrait être conclu d'ici à fin 2026 ou au premier semestre 2027, en fonction de l'évolution des négociations.

Techcombank affirme depuis longtemps être ouverte à un investisseur stratégique étranger. Elle figure parmi les rares grandes banques privées du Vietnam à ne pas disposer d'un tel partenaire.

Une participation dans Techcombank offrirait un accès à l'essor de la classe moyenne vietnamienne, à la demande croissante en matière de gestion de patrimoine et au développement rapide de la banque privée dans le pays.

Fondée en 1993, Techcombank comptait plus de 18 millions de clients fin 2025 et servait plus de la moitié de la clientèle vietnamienne fortunée, selon son rapport annuel 2025.

Les actifs de la banque atteignaient 1.273.000 milliards de dongs (41,8 milliards d'euros) à fin juin 2026, tandis que les dépôts de clientèle s'élevaient à 697.400 milliards de dongs, selon ses états financiers.

Le bénéfice avant impôt a progressé de 22,5% au premier semestre sur un an, porté par la hausse des revenus nets d'intérêts et des commissions, selon la banque.

(Reportage Yantoultra Ngui à Hong Kong et Phuong Nguyen à Hanoï; avec la contribution de Francesco Guarascio à Hanoï, Tom Westbrook à Singapour et Joyce Lee à Séoul; version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)