 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas émet 750 millions AUD d’obligations AT1 super-subordonnées convertibles en actions
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 18:13

* BNP Paribas a réalisé émission d’obligations super-subordonnées AT1 (Série 02) libellées en dollars australiens pour 750 millions AUD, dans le cadre du programme Global Additional Tier 1 Notes. * Placement effectué 23 novembre 2025 auprès d’investisseurs qualifiés, règlement-livraison 2 décembre 2025 au pair. * Coupon fixe 7% payé semestriellement jusqu’à la première date de réinitialisation du taux fixée au 2 juin 2031. * Conversion automatique en actions ordinaires si ratio CET1 du groupe passe sous 5,125%, avec un maximum de 8 711 752 actions nouvelles. * Titres admis aux négociations sur Euro MTF Luxembourg Stock Exchange, code ISIN FR0014014MD4. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BNP Paribas SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/656919B0773E4BAF866366EE2942A008A74C2001

Valeurs associées

BNP PARIBAS
94,280 EUR Euronext Paris +4,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank