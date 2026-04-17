 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas émet 1,25 milliard USD d’obligations super-subordonnées AT1 convertibles en actions
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 18:13

* BNP Paribas a réalisé émission d’obligations super-subordonnées AT1 convertibles en actions, montant nominal 1,25 milliard USD. * Placement effectué 8 décembre 2025 via offre au public réservée aux investisseurs qualifiés, règlement-livraison 15 décembre 2025. * Coupon fixe 6,875% avec paiements semestriels, première échéance 15 juin 2026. * Conversion automatique si ratio CET1 du groupe passe sous 5,125%, plafond théorique 20 451 875 actions nouvelles. * Remboursement optionnel à chaque date de réinitialisation du taux, première date 15 décembre 2033. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BNP Paribas SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/34377FE59BD4CA4BED1F9B6C20B6E3697AD01BB4

Valeurs associées

BNP PARIBAS
94,280 EUR Euronext Paris +4,25%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank