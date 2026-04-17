BNP Paribas émet 1,25 milliard USD d’obligations super-subordonnées AT1 convertibles en actions

* BNP Paribas a réalisé émission d’obligations super-subordonnées AT1 convertibles en actions, montant nominal 1,25 milliard USD. * Placement effectué 8 décembre 2025 via offre au public réservée aux investisseurs qualifiés, règlement-livraison 15 décembre 2025. * Coupon fixe 6,875% avec paiements semestriels, première échéance 15 juin 2026. * Conversion automatique si ratio CET1 du groupe passe sous 5,125%, plafond théorique 20 451 875 actions nouvelles. * Remboursement optionnel à chaque date de réinitialisation du taux, première date 15 décembre 2033. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. BNP Paribas SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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