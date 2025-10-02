 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 075,65
+1,36%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas dépasse les 5% d'Exail Technologies
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:20

BNP Paribas a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d' Exail Technologies , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 1 352 316 actions Exail, soit 7,76% du capital et 5,40% des droits de vote de cette société de technologies de pointe pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
98,9000 EUR Euronext Paris +0,41%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank