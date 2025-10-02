BNP Paribas dépasse les 5% d'Exail Technologies
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 15:20
Le groupe bancaire a précisé détenir indirectement 1 352 316 actions Exail, soit 7,76% du capital et 5,40% des droits de vote de cette société de technologies de pointe pour la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique.
Valeurs associées
|98,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,41%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en progression jeudi, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, profitant notamment du dynamisme du secteur technologique. Dans les premiers échanges, le Dow Jones grappillait 0,05%, l'indice ... Lire la suite
-
Les livraisons de Tesla TSLA.O au titre du troisième trimestre ont dépassé jeudi les attentes des analystes, dans un contexte de ruée des clients sur un crédit d'impôt à l'achat de véhicules électriques (VE) populaire aux États-Unis ayant compensé l'effondrement ... Lire la suite
-
Gaz : la Hongrie signe un contrat GNL inédit avec le français Engie et loue la diversification de ses approvisionnements
Budapest a conclu un accord avec l'énergéticien, le "plus durable" de son histoire en matière de gaz naturel liquéfié. Ce deal intervient au coeur des débats au sein de l'Union européenne sur la connexion persistante aux hydrocarbures russes, auxquels le gouvernement ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, précisions sur Tesla, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , mais ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer