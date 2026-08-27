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BNP Paribas : décroche vers 101 EUR, les 98 EUR sont en vue
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 12:16
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BNP Paribas confirme le "rounding-top" estival sous 113 EUR et décroche vers 101 EUR (support oblique moyen terme) : après la cassure de la MM50 vers 105,6 EUR, le plancher des 98 EUR (du 8 juillet) est en vue, la MM100 pouvant procurer une amorce de soutien vers 98,6 EUR.

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