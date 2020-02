BNP Paribas décollecte dans son activité de gestion en 2019

(NEWSManagers.com) -

A l' occasion de ses résultats annuels, le groupe BNP Paribas a fait état d' une collecte nette de 1,5 milliard d' euros au quatrième trimestre 2019 dans son activité de gestion d' actifs contre une décollecte de 2,5 milliards au trimestre précédent et une décollecte de 3,4 milliards au quatrième trimestre 2018. Les actifs gérés s' établissent à 440 milliards d' euros contre 399 milliards un an plus tôt. Ces chiffres n' incluent pas l' activité de Real Estate IM qui comptabilise 30 milliards d' encours fin 2019. Selon les calculs de NewsManagers, BNP Paribas a subi des rachats nets de 400 millions d'euros dans son activité de gestion d'actifs sur l'année 2019. Pour rappel, la société de gestion a engagé un plan de suppression de postes de 10% dans sa filiale Asset Management à Paris.

En Wealth Management, les actifs sous gestion ont fini l' année à 393 milliards grâce notamment grâce à une collecte de 4,2 milliards sur le dernier trimestre. Pour la période correspondante de 2018, l' activité avait décollecté 800 millions d' euros.

" Le métier Asset Management poursuit son évolution et amplifie l' adaptation de son organisation, le déploiement réussi du système opérationnel global d' investissement Aladdin (système d' information du groupe BlackRock, ndlr) ainsi que le développement de nouvelles solutions (ESG, solutions quantitatives, multi assets, actifs réels...) " , commente le communiqué.

Le groupe précise que les revenus de la Gestion Institutionnelle et Privée (3 320 millions d' euros) enregistrent une hausse de 1,0% par rapport à 2018, avec une amélioration continue au cours de l' année après un premier trimestre difficile, lié à la crise des marchés financiers fin 2018 et avec une très bonne performance de Real Estate en fin d' année. Les frais de gestion s' élèvent à 2 682 millions d' euros. Ils augmentent de 1,7% par rapport à 2018 grâce aux mesures du plan de transformation, notamment dans l' Asset Management (décommissionnement progressif de 50 applications après le déploiement réussi de la solution Aladdin). Le résultat avant impôt de la Gestion Institutionnelle et Privée, après prise en compte d' un tiers des résultats de la banque privée dans les marchés domestiques, en Turquie et aux Etats-Unis, s' élève ainsi, à 695 millions d' euros, en hausse de 2,0% par rapport à 2018.

Soutenu par une plus-value sur la cession d'une participation dans l'indien SBI Life, le résultat net du groupe est ressorti en hausse de 8,6% en 2019, à 8,17 milliards d'euros. Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 4,9% l'année dernière, à 44,60 milliards d'euros.

En 2020, BNP Paribas s'attend à dégager des revenus en hausse et à bénéficier à plein des 3,3 milliards d'euros d'économies récurrentes de son plan de transformation, tout en voyant ses dépenses baisser de 700 millions d'euros sur un an grâce à l'arrêt des coûts de réorganisation. Les éléments exceptionnels devraient être positifs à hauteur de 100 millions d'euros cette année.

* Y compris les actifs distribués