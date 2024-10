BNP Paribas confirme sa trajectoire 2024

(AOF) - BNP Paribas a publié un bénéfice net trimestriel conforme aux attentes et soutenus par sa banque d'investissement, à l'instar de ses concurrentes. Au deuxième trimestre, le résultat net, part du groupe, a augmenté de 5,9% à 2,868 milliards d'euros. Le consensus s'élevait à 2,86 milliards d'euros. Les revenus ont progressé de 2,7% à 11,941 milliards d'euros. Le coût du risque s’établit à 729 millions d'euros contre 734 millions d'euros, un an plus tôt.

BNP Paribas affiche un ratio de fonds propres durs de 12,7% à la fin septembre.

Fort de ses résultats au troisième trimestre 2024, BNP Paribas a confirmé sa trajectoire 2024 : revenus en croissance de plus de 2% par rapport aux revenus 2023 (46,9 milliards d'euros), effet de ciseaux positif, coût du risque inférieur à 40 points de base et résultat net part du groupe supérieur au résultat net distribuable 2023 (11,2 milliards d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS