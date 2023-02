BNP Paribas collecte 15Md€ en gestion d'actifs au quatrième trimestre 2022

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas a fait état d'une collecte nette de 39,1 milliards d'euros pour l'année 2022 dans sa division Investment & Protection Services qui comprend les activités de wealth management, d'asset management et d'assurance (Cardif). La banque, qui publiait ce mardi l'ensemble de ses résultats annuels 2022, indique que le wealth management a été soutenu par l’activité des banques commerciales en Europe et notamment en France mais aussi par l’activité en Allemagne et en Asie. L'activité représentait 411 milliards d'euros sous gestion fin 2022.

L'asset management a, lui, été aidé par une collecte nette sur les supports de moyen et long terme et par le rebond de la collecte nette sur les fonds monétaires au 4T22, selon un communiqué. La collecte totale s'est établie à 15,1 milliards au quatrième trimestre contre 23 milliards sur la même période de 2022. D'après nos calculs, la collecte nette sur l'année serait de 9,5 milliards d'euros. L’environnement de marché a eu, lui, un "impact très défavorable" ainsi que l'effet marché. Les encours s'établissaient à 501,2 milliards fin 2022. Avec l'immobilier et l'activité "principal investments" (private equity), les encours s'établissaient à 531,8 milliards contre 567,9 un an plus tôt, soit une baisse de 6,3%.

Les actifs sous gestion des fonds articles 8 et 9 selon SFDR en 2025 passeront à 300 milliards contre 223 milliards fin 2022.

La banque BNP Paribas en a profité pour relever ses prévisions de résultats et de réduction des coûts à l'horizon 2025, après une hausse de 7,5% de son résultat net en 2022, à 10,2 milliards d'euros.

Le produit net bancaire (PNB), l'équivalent du chiffre d'affaires, a augmenté de 9% l'année dernière, à 50,42 milliards d'euros, porté par la hausse des taux et les performances de la banque d'investissement. Les analystes anticipaient en moyenne un résultat net de 10,51 milliards d'euros et des revenus de 50,51 milliards d'euros.

La banque a par ailleurs relevé son dividende annuel à 3,90 euros par action et a indiqué qu'elle rachèterait pour 5 milliards d'euros d'actions cette année après avoir bouclé la cession de sa filiale Bank of the West pour plus de 16 milliards de dollars à BMO Groupe Financier.

D'ici à 2025, la croissance du résultat net est attendue au-dessus de 9% par an en moyenne, au lieu de plus de 7% dans la plan présenté à l'automne dernier.