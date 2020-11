BNP Paribas collecte 14Md€ dans sa gestion au T3 2020

(NEWSManagers.com) -

BNP Paribas a publié mardi une collecte nette totale de 14 milliards d'euros au troisième trimestre 2020 pour son activité d'Asset Management, dont 8 milliards d'euros en fonds monétaires, principalement en Europe, et près de 6 milliards d'euros en supports à moyen et long terme, notamment en Amérique Latine et en Asie. La banque précise avoir enregistré une " forte dynamique des fonds thématiques et ISR" avec une collecte nette de 6 milliards d'euros depuis le début de l' année, dont 2 milliards au troisième trimestre 2020.

L'établissement a fait état d'un produit net bancaire pour l'activité de gestion institutionnelle et privée dans sa division International Financial Services, en diminution de 8,6% par rapport au troisième trimestre 2019, pénalisé par l'impact de l' environnement de taux bas sur les revenus d' intérêt de Wealth Management et de la crise sanitaire pour le métier Immobilier (compensée en partie par une baisse des coûts du métier Immobilier très marquée). L'effet de valorisation de marché a par contre été favorable sur les revenus du métier Asset Management.

Le résultat avant impôt de ces trois activités recule de plus de 14% sur un an pour atteindre 146 millions d'euros, " malgré la progression du métier Asset Management" , souligne le communiqué.

Au 30 septembre, la banque affiche des actifs sous gestion pour le pôle complet IFS de 1.110 milliards d'euros contre 1.123 milliard au 31 décembre 2019, dont 380 milliards en Wealth Management, 256 milliards en Assurance, et 474 milliards en gestion d'actifs (y compris Real Estate).

BNP Paribas a publié mardi un résultat net en baisse de 2,3% sur le trimestre écoulé, à 1,89 milliard d'euros.