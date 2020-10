Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BNP Paribas cède sa participation dans Cetelem Bank à Sberbank Reuters • 15/10/2020 à 11:58









BNP PARIBAS CÈDE SA PARTICIPATION DANS CETELEM BANK À SBERBANK PARIS (Reuters) - La première banque russe Sberbank va racheter une participation de 20,8% au capital de Cetelem Bank à BNP Paribas et deviendra l'unique actionnaire du spécialiste des prêts automobiles en Russie, ont indiqué les deux groupes bancaires dans un communiqué. Cetelem Bank est une co-entreprise entre Sberbank et la filiale de BNP Paribas spécialisée dans le crédit à la consommation, BNP Paribas Personal Finance. "L'accord est le résultat d'arrangements avec BNP Paribas passés en 2012", a expliqué Krill Tsariov, responsable de l'activité de détail de Sberbank, dans le communiqué. "Cela fait partie de notre modèle économique de partager notre savoir-faire avec les leaders du secteur bancaire. Nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé avec Sberbank au cours des huit dernières années", a pour sa part déclaré Laurent David, directeur général de BNP Paribas Personal Finance. Sberbank et BNP Paribas n'ont pas dévoilé le prix de la transaction, qui doit encore être approuvée par les autorités de régulation françaises et russes. En dehors de Cetelem, BNP Paribas exerce des activités d'assurances, de location de voitures et de banque d'investissement en Russie. Dans son rapport annuel 2019, la banque française indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros en Russie, où elle emploie 370 employés. (Tatiana Voronova et Anton Kolodyazhnyy, avec Maya Nikolaeva; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -3.29%