BNP Paribas, Bureau Veritas, Renault, Saint-Gobain...l'agenda société France du jour

Le groupe de concessions et de travaux publics dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste des services de transport et de logistique dédié aux produits alimentaires sous température contrôlée dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialise dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat indiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

L'expert des spécialités électriques et des matériaux avancé signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste des matériels et des services de manutention, d'élévation de personnes et de terrassement précisera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

La société spécialisée dans la conception et la fabrication d'armoires métalliques d'énergie, de shelters et de solutions innovantes communiquera ses résultats annuels.

L'entreprise minière et métallurgique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur divulguera ses résultats du premier trimestre.

Le spécialiste d'essais et de certification signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT divulguera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

