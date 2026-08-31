 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BNP Paribas brandit le droit suisse dans le dossier du Soudan
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 07:23
Ajouter Boursorama à vos sources

BNP Paribas indique que le présent appel dans le dossier soudanais sera tranché sur l'application du droit suisse, droit qui a été, selon lui, "gravement méconnu" par le tribunal de première instance.

Le groupe français estime que le tribunal "a commis de nombreuses erreurs de droit et écarté des éléments de preuve essentiels qui démontrent notamment que les transactions financières en cause étaient autorisées au regard des droits suisse et européen".

"Les arguments de la banque sont fermement soutenus par le gouvernement suisse, dont le droit régit la présente affaire, ainsi que par le gouvernement américain, d'éminents universitaires et juristes et des organisations professionnelles de premier plan", poursuit-elle.

Affirmant également que le mémoire des demandeurs, déposé vendredi dernier, "n'apporte aucun élément nouveau et se borne à reprendre des arguments que ces autorités ont clairement réfutés", BNP Paribas aborde "avec confiance la perspective de déposer son mémoire en réplique et de présenter sa position devant la cour d'appel".

Pour rappel, en octobre 2025, un jury fédéral de Manhattan avait ordonné au groupe bancaire de verser près de 20,5 MdsUSD à trois plaignants soudanais accusant BNP Paribas d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre un génocide en fournissant des services bancaires en violation des sanctions américaines.

Début juin, BNP Paribas avait annoncé avoir déposé son mémoire introductif devant la cour d'appel des Etats-Unis, invoquant des erreurs de droit dans ce jugement de première instance et sollicitant son infirmation.

Valeurs associées

BNP PARIBAS
102,5600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo d'UBS à Berne
    Les législateurs suisses se prononcent au sujet du compromis sur le capital d'UBS
    information fournie par Reuters 31.08.2026 08:23 

    Les législateurs suisses devraient se ‌prononcer lundi dans la journée sur les règles en matière de fonds propres ​applicables à UBS et transmettre un projet de loi bancaire édulcoré à la Chambre haute du Parlement, selon des sources proches du dossier. Le gouvernement ... Lire la suite

  • JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    JCDECAUX : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 31.08.2026 08:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • M6 : Les signaux haussiers sont intacts
    M6 : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 31.08.2026 08:20 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Plus de 850.000 enseignants reprennent lundi le chemin des classes pour une journée de rentrée, perturbée dans certaines académies par les conséquences d'une cyberattaque survenue cet été ( AFP / Bertrand GUAY )
    Les enseignants de retour à l'école pour une rentrée affectée par une cyberattaque
    information fournie par AFP 31.08.2026 08:17 

    Plus de 850.000 enseignants reprennent lundi le chemin des classes pour une journée de rentrée, perturbée dans certaines académies par les conséquences d'une cyberattaque survenue cet été. "C'est une rentrée assez inédite", a reconnu vendredi le recteur de l'académie ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
90,54 +1,29%
HAFFNER ENERGY
0,543 0,00%
Or
4 440,57 -0,35%
BIOPHYTIS
0,0524 0,00%
2CRSI
27,5 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank