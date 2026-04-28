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BNP Paribas bien orienté après son score O-SII de la BCE
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 13:00

BNP Paribas affiche un gain de 1,5% en milieu de séance, après l'annonce par la BCE des scores O-SII dans le cadre de son évaluation des coussins de fonds propres applicables aux "autres institutions systémiques importantes" (O-SII).

BNP Paribas s'est vu attribuer un score de 911 points, le plaçant dans le bucket 8 de la méthodologie plancher de la BCE, correspondant à une exigence de buffer O-SII de 2,0%. Cela se traduit par une augmentation de 50 points de base des exigences en CET1.

Cette évolution, sans effet sur l'exigence de ratio de levier du groupe, sera mise en oeuvre de manière progressive : 25 points de base à compter du 1er janvier 2027, puis 25 points de base supplémentaires au 1er janvier 2028.

"Cette exigence O-SII révisée a été anticipée. Elle est intégrée dans la trajectoire de capital du groupe, qui vise un ratio CET1 de 13% au 31 décembre 2027 et au 31 décembre 2028", précise la banque. Ce cadre révisé n'a pas d'impact sur sa politique de retour aux actionnaires.

Au 31 mars 2026, le ratio CET1 de BNP Paribas s'élève à 12,8%, en hausse de 20 points de base par rapport au 31 décembre 2025, très largement au-dessus de l'exigence SREP de 10,42% à fin mars 2026, elle-même en recul de 10 points de base par rapport à fin 2025.

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