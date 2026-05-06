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BNP Paribas bien au-dessus des exigences MREL pour 2026
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 07:44

BNP Paribas indique avoir reçu la notification de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) des exigences actualisées de "Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)" applicables à partir de cette date.

L'exigence actualisée de MREL total s'élève désormais à 22,32%, auquel s'ajoute le CBR ( Combined buffer requirement , ou exigence de coussin combiné de 4,87% au 31 mars 2026), des actifs pondérés du groupe, et à 5,91% des expositions de levier du groupe.

S'agissant de la contrainte de subordination, l'exigence applicable pour BNP Paribas s'élève respectivement à 13,50%, auquel s'ajoute le CBR, des actifs pondérés du groupe, et à 5,63% des expositions de levier du groupe bancaire.

BNP Paribas affiche, à fin mars, un ratio de MREL total de 29,7% sur la base des actifs pondérés du groupe et un ratio de MREL subordonné de 26,6% sur la même base. Ces ratios étaient respectivement de 8,7% et de 7,8% des expositions de levier du groupe.

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