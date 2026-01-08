BNP Paribas autorisé à faire appel de sa condamnation dans le dossier soudanais
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 10:01
Dans un communiqué, le géant bancaire dit accueillir favorablement la décision du tribunal de certifier le verdict du mois d'octobre, ce qui va lui permettre de poursuivre la procédure, comme prévu, en faisant appel.
L'établissement français, qui estime que le verdict du jury est "fondamentalement erroné" tant sur le plan des faits que du droit, explique qu'il compte démontrer en appel que les règles de droit appliquées lors du procès sont fondées sur une interprétation inexacte du droit suisse, et qu'un examen complet et impartial des faits implique le rejet des demandes.
BNP Paribas considère surtout que le verdict d'octobre est spécifique aux trois plaignants concernés et qu'il ne doit pas avoir de portée plus large, spécifiant que toute tentative d'extrapolation ou de spéculation serait nécessairement incorrecte.
Le groupe - qui se dit pleinement préparé pour son appel - se déclare ainsi confiant dans la solidité de ses arguments et dans le fait que le verdict d'octobre sera annulé en appel.
20 000 plaignants
En octobre dernier, un jury populaire de New York avait condamné le groupe à verser des dommages et intérêts de plus de 20,7 millions d'euros à trois soudanais réfugiés aux Etats-Unis, qui avaient porté plainte en 2016, estimant que BNP Paribas avait contribué par ses opérations commerciales à maintenir en place le régime de l'ancien dictateur à la tête du Soudan.
Le titre avait fortement baissé suite à ce verdict, les investisseurs ayant extrapolé sur le risque potentiel total lié au litige, puisque plus de 20 000 plaignants
potentiels auraient déjà été identifiés, ce qui impliquerait - sur la base d'un montant moyen d'indemnisation de l'ordre de sept millions de dollars par plaignant - des dommages très élevés, de l'ordre de plusieurs milliards de dollars.
L'action gagnait ce matin plus de 2% pour signer la plus forte hausse de l'indice CAC 40, les investisseurs ayant visiblement l'espoir que la décision soit infirmée en appel.
Valeurs associées
|81,2700 EUR
|Euronext Paris
|+1,97%
A lire aussi
-
Le quart nord-ouest de la France se prépare jeudi à affronter des vents violents provoqués par le passage de la tempête Goretti avec des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 160 km/h dans le département de la Manche, placé en vigilance rouge dans la soirée. Outre ... Lire la suite
-
La supervision du Venezuela par les Etats-Unis pourrait durer des années, a déclaré Donald Trump lors d'une interview au New York Times publiée jeudi, cinq jours après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une attaque de l'armée américaine ... Lire la suite
-
Il faudra "redimensionner le site" français d'Arc, pour pérenniser l'activité du fabricant historique de produits en verre pour les arts de la table, a déclaré jeudi, au lendemain du placement en redressement, le candidat à la reprise, Timothé Durand, à l'issue ... Lire la suite
-
Après une première lecture infructueuse, l'Assemblée a repris jeudi en commission l'examen du budget de l'Etat pour 2026, avec l'espoir partagé par le gouvernement et les parlementaires de trouver une issue rapide, quitte à en passer par l'article 49 alinéa 3 de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer