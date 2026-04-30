BNP Paribas au-dessus des attentes au 1er trimestre avec un bénéfice net "record"

(Zonebourse.com) - BNP Paribas a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes au titre de son 1er trimestre, qui s'est traduit par un bénéfice net record à la faveur d'une solide performance opérationnelle et de la mise en oeuvre de son plan stratégique.

Le groupe français, deuxième capitalisation boursière bancaire de la zone euro après l'espagnol Santander, indique dans un communiqué avoir dégagé pour les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de 3 217 millions d'euros, contre 2 951 millions un an auparavant, soit une hausse de 9%.

D'après le consensus, les analystes attendaient en moyenne un profit de 2 927 millions.

Le résultat d'exploitation s'établit, lui, à 4 179 millions d'euros, à comparer avec 3 922 millions au 1er trimestre 2025.

Son produit net bancaire s'est élevé à 14 056 millions d'euros, en hausse de 8,5% sur un an grâce notamment à l'intégration d'AXA IM.

Les analystes de Jefferies, comme ceux de RBC, notent cependant que ces solides performances sont biaisées par la comptabilisation d'éléments exceptionnels.

D'après BNP, ces derniers ont eu un impact positif de 109 millions d'euros au niveau du résultat net part du groupe.

A la Bourse de Paris, l'action BNP Paribas perdait 3,6% dans les premiers échanges, essuyant la troisième plus mauvaise performance du CAC 40 derrière Stellantis (-9,2%) et Crédit Agricole (-5,6%).

Dans son communiqué, l'établissement financier souligne que les initiatives déjà engagées pour préparer le plan 2027-2030 lui permettent de confirmer ses objectifs à l'horizon 2028.

Pour mémoire, le groupe vise une croissance du résultat net part du groupe de plus de 10% par an sur la période allant de 2025 à 2028.

Avec un ratio de fonds propres Common Equity Tier 1 qui était de 12,8% au 31 mars 2026, en hausse de 20 points de base par rapport au 31 décembre 2025 et très supérieur aux exigences réglementaires, BNP dit aussi accélérer vers son objectif de ratio CET1 de 13% à l'horizon 2027.

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