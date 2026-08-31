BNP Paribas Asset Management renforce son équipe de direction avec quatre nouveaux CIO

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé le 27 août dernier la nomination de quatre Chief Investment Officers, effective au 1er septembre 2026. Ils rapporteront à Rob Gambi, global head of investments de cette société de gestion d'actifs. Ces nominations viennent renforcer les capacités de gestion active de BNPP AM, alors que la société entame sa prochaine phase de croissance et accélère l'exécution de son plan stratégique AMplify 2030.

Guy Davies devient CIO (chief investment officer) et global head of fundamental active equity depuis 2016. Il occupe également les fonctions de deputy global head of investments depuis mars 2022. Il a rejoint BNPP AM en 2008 à la suite de l'acquisition d'IMS Limited. Précédemment, il était associé fondateur et co-chief executive chez MM Asset Management. Il a débuté sa carrière chez Mercer Investment Consulting.

Olivier de Larouzière devient CIO et global head of fixed Income et membre du comité exécutif de BNPP AM Europe. Il a rejoint BNPP AM en 2019. Précédemment, il occupait le poste de co-CIO fixed income chez Ostrum Asset Management (rebaptisé Natixis Asset Management), ainsi que plusieurs fonctions de gestionnaire de portefeuille chez Crédit Lyonnais Asset Management et Ecureuil Gestion (Caisse d'Epargne).

Laurent Clavel est CIO et global head of multi-asset. Il a rejoint BNPP AM à la suite de l'acquisition d'AXA IM en 2025. Il a occupé plusieurs fonctions chez AXA IM, notamment celles de global head of multi-asset mais également celles de head of the quant lab et head of macroeconomic research. Il a débuté sa carrière au sein du Ministère des Finances (INSEE, Trésor, Budget).

Robinson Rouchié est CIO et global head of systematic & quantitative Investments ("SQI"). Il a rejoint BNPP AM en 2020, en tant que chief of staff du chief investment officer. Précédemment, il a occupé différentes fonctions au sein du groupe BNP Paribas, notamment dans les divisions Investment Banking, Wealth Management et CIB. Dans ses fonctions de chief of staff du CEO Americas de CIB, il a piloté et mis en oeuvre des projets stratégiques clés à travers la région (Etats-Unis, Canada, LatAm).

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