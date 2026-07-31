BNP Paribas-Arval a finalisé l’acquisition d’Athlon

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information fournie par AFP Video•31.07.2026•20:16•
Le mégafeu en Gironde, qui a dévasté 42.000 hectares de forêt en Gironde, "n'est pas fixé mais on progresse", se réjouit la préfète Sophie Brocas. "On va mettre toute notre énergie, autant d'énergie qu'on a mis dans la gestion de la crise, pour accompagner d'abord ...
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information fournie par AFP Video•31.07.2026•20:16•
"Au total, aujourd'hui, ce sont donc 198.000 personnes sur les 220.000 qui avaient été évacuées et qui ont pu reprendre le chemin de leur domicile", annonce la préfète de Gironde, Sophie Brocas, laissant entendre que la commune d'Arès pourrait également être concernée ...
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information fournie par AFP Video•31.07.2026•20:15•
Un immense portrait du nouveau Premier ministre britannique a été peint dans une ferme du nord de l'Angleterre, appelant Andy Burnham à rétablir l'aide humanitaire. Cette œuvre a été réalisée par l'association artistique Sand In Your Eye et l'ONG Concern Worldwide. ...
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