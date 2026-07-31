BNP Paribas-Arval a finalisé l’acquisition d’Athlon

BNP Paribas SA BNPP.PA :

* ARVAL A FINALISÉ L’ACQUISITION D’ATHLON

* L’IMPACT ESTIMÉ DE CETTE OPÉRATION SUR LE RATIO CET1 D’ENVIRON -13 PB

* L'IMPACT DE L'OPÉRATION EST DÉJÀ INTÉGRÉ DANS LA TRAJECTOIRE DE CAPITAL DU GROUPE

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(Rédaction de Gdansk)